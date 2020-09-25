對萊劑美豬徵食安健康捐 健保會：交衛福部參考

含萊劑美豬明年開放進口，有健保會委員認為恐增加健康風險，提案開徵食安健康捐挹注健保。健保會執行秘書周淑婉指出，經一番熱烈討論，最後決議將此意見交由衛福部討論妥適性。

含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）美豬將於明年元旦起開放進口，衛生福利部全民健康保險會付費者代表認為，擴大萊劑美豬進口恐增食安風險，這些健康代價及醫療成本，最終將由健保買單，建議衛福部比照菸品健康捐，開徵食安健康捐，挹注健保財源。

健保會執行秘書周淑婉表示，此案由付費者代表共同提出此案，今天健保會委員對此議題討論也相當熱烈，但也有不同意見，例如若要開徵食安健康捐，是否也要針對酒精設有健康捐，最後共識是交由衛福部討論妥適性，並作為參考。

提案委員中華民國全國工業總會常務理事何語指出，萊劑美豬進口後，長期下來恐對社會造成健康危害，付費者代表基於維護民眾健康提出此案，希望針對進口或使用萊劑美豬業者課徵健康捐，增加健保安全準備金財源。

何語說，今天與會者除了消基會代表反對此提案外，醫界並無異議，其他付費者代表也都表示支持，最後決議送衛福部參考。