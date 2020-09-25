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建構友善的高齡社會 新竹市帶民眾認識失智症

聯合報 / 記者鄧桂芬／新竹即時報導
新竹市衛生局9月25日在新竹市立眷村博物館舉辦的失智友善主題活動，由市議員張祖琰邀請新竹市婦女會及地方民眾共同參與。　圖／新竹市衛生局提供
新竹市衛生局9月25日在新竹市立眷村博物館舉辦的失智友善主題活動，由市議員張祖琰邀請新竹市婦女會及地方民眾共同參與。　圖／新竹市衛生局提供

近年因生育率下降，加上國人的平均壽命延長，台灣預計在2025年邁入超高齡化社會。為了建構友善共融的高齡社會，從中央到地方政府推出許多長照政策並投入資源，其中失智症為許多民眾想要獲取更多資訊的重要議題。

為此，新竹衛生局舉辦一系列「樂活新竹、憶啟安居」失智友善主題活動，邀請新竹市民一同認識失智症，同時有效預防及降低失智風險，進而營造新竹市成為失智友善城市。

新竹市衛生局9月25日在新竹市立眷村博物館舉辦的失智友善主題活動，由市議員張祖琰邀請新竹市婦女會及地方民眾共同參與。

張祖琰說，長照工作需要由政府及民間單位共同努力，由政府訂定政策方向並投入資源，民間如失智共照中心或社區服務據點等單位，在第一線服務有需要的家庭或個案，共同營造失智友善環境。

「預防失智症除了平時要有適當的運動，透過閱讀吸收新知也是活化大腦很好方式。」張祖琰說，許多長輩習慣在家看電視，一不注意就看了整天，對身體及頭腦都會造成不好狀況。

不論是靜態或動態活動，張祖琰都鼓勵長輩多走出戶外參與團體活動，透過社群間的人際互動活絡大腦，進而達到預防失智的目的。

新竹市衛生局9月25日在新竹市立眷村博物館舉辦的失智友善主題活動，由市議員張祖琰邀請新竹市婦女會及地方民眾共同參與。　圖／新竹市衛生局提供
新竹市衛生局9月25日在新竹市立眷村博物館舉辦的失智友善主題活動，由市議員張祖琰邀請新竹市婦女會及地方民眾共同參與。　圖／新竹市衛生局提供

失智症 新竹 衛生局

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