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香蕉供過於求 農糧署媒合公民營企業團購

中央社 / 雲林縣25日電

農糧署中區分署長姚士源今天到雲林新光果菜生產合作社視察優級青香蕉收購情況。姚士源說，農糧署媒合公民營企業團購香蕉，目前全國訂購約3000箱，呼籲民眾多消費幫助蕉農。

姚士源下午與立委劉建國服務處副主任林廉貴、縣議員周秀月、張庭綺等人，在古坑鄉新光果菜生產合作社召開香蕉企業採購記者會。

姚士源接受媒體訪問時指出，今年受到氣候影響，中、南部香蕉產期重疊，加上新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響外銷量減少，以及民眾農曆7月不拜香蕉、中秋節應景水果文旦上市等因素，香蕉供過於求，造成價格下跌。

姚士源表示，農委會已啟動香蕉收購等機制，同時委託中華民國果菜合作社設立香蕉企業團購平台，香蕉收購合作社場只要優級蕉掛牌每公斤新台幣12元，即可加入平台媒合銷售，每箱15公斤售價350元不含運費。

姚士源強調，入秋後國產香蕉口感、香味更優質，預估中秋節過後香蕉價格會逐漸回穩。

新光合作社即日起以每公斤12元收購優級青蕉，催熟後預計28日陸續出貨。

香蕉 中秋節 農糧署

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