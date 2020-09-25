香蕉供過於求 農糧署媒合公民營企業團購

台灣人愛喝飲料，每年茶飲產值已破千億元，就連咖啡廳也會販賣茶飲。日前有網友到星巴克點了一杯120元的冰搖檸檬紅茶，不過一喝下去覺得味道跟某牌子的「20元檸檬紅茶」如出一轍，讓他不禁小小抱怨，貼文一出，釣出內行人分析星巴克價格高的原因。

2020-09-25 18:28