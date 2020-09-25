高雄桃園締結「雙潭」友好聯盟 兩地市民出遊互享折扣

高雄「蓮池潭」與桃園「龍潭」是南北兩地著名景點，高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦下午出席「雄愛七桃」記者會，兩地觀光業者簽訂MOU，締結「雙潭」友好關係。10月1日起至明年底，兩地市民互享周邊商家9 折優惠與限量福袋贈送，聯手力拚後疫情時代觀光，盼互送1萬觀光人次、創造1億元觀光產值。

高雄「蓮池潭」發展水上運動，歷史悠久的左營萬年季活動也在附近，桃園「龍潭」則可以踩船遊湖，漫步吊橋與水岸環湖步道，兩潭各有特色，今天下午鄭文燦率觀光協會代表到高雄蓮池潭畔的高雄物產館，桃園代表與高市代表簽署雙潭引客合作備忘錄。

陳其邁指出，高市與桃園首度合作，他過去曾在桃園當醫師，對桃園不陌生，左營、楠梓地區的美食也很多，只要桃園市民到高雄觀光，出示身分證可在蓮池潭周邊20幾家商店享有九折優惠，消費滿2000元，可得到市價500元的限量福袋。

陳其邁帶鄭文燦體驗傳統「棋餅」製作，並到蓮潭滑水主題樂園接受滑水基本訓練。鄭文燦說，小時候曾住過高雄籬仔內，喜愛寶來溫泉、愛河、駁二與西子灣等景點，盼此次合作帶動兩地市民旅遊。