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萊劑美豬徵食安健康捐 健保會委員交衛福部討論妥適性
美豬美牛即將擴大進口，健康疑慮未曾消散，若民眾因此衍生疾病，會成為全民健保的負擔。衛生福利部全民健保會有委員建議衛福部開徵「食安健康捐」以挹注健保安全準備金，健保會今討論該議案，最終決議將各委員提出意見交由衛福部參考。
健保會執行秘書周淑婉表示，因關心萊劑美豬議題，付費者代表16名健保委員基於監理健保業務職責，建議推動「食安健康捐」健康促進相關法規，健保會是健保相關事務公眾溝通平台，會議中委員們討論熱烈、意見多元。
但周淑婉也指出，委員提及，一旦針對萊劑美豬開徵「食安健康捐」，為避免民眾因酒精衍生疾病，成為全民健保的負擔，是否也要需有健康捐，及有無其他考量等，「非本會可決策，最後共識是由主管機關衛福部討論妥適性。」
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