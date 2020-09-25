一天兩起攜子輕生 專家：不排除是疫情產生遞延效益

今連續發生二起攜子輕生事件，林口長庚自殺防治中心主任張家銘表示，近年已鮮少聽到攜子輕生事件，這類事件多與經濟、感情報復有關，過往4到5月都是輕生高峰期，今年不排除受到疫情影響出現遞延效益，籲國人多關心周遭親朋好友，也呼籲民眾，孩子是有自己的人生，不容由他人傷害，有困難應對外求援。

新北市三重區一名43歲女子疑投資失利，帶著患有自閉症的20歲兒子於住處輕生；台中市大甲區也發生一對夫妻帶著9歲男童輕生的消息，目前已獲救。

張家銘表示，攜子輕生應為殺子後自殺，受害的小孩多為6歲以下的孩童，他們沒有拒絕家長要求的能力，常是受害的一方，依照過去的案例，鮮少有20歲的小孩，推估三重的案例，恐是家長放不下自閉症的兒子，而一起走上絕路。

張家銘認為，攜子輕生原因多元，最常見以經濟問題、感情因素為主，其中感情因素大多是對象外遇或家庭糾紛，進而希望報復，帶孩子走上絕路。他說，很擔心台灣長時間受到疫情影響，不少家庭已經衍伸經濟問題，後續恐要積極防堵高風險家庭的出現。

衛福部心口司科長詹金月表示，近期自殺通報數確實微幅增加，原因恐是八月起擴大通報所致，她表示，應多關心周遭的親友，在對方最需要關心時，及時發現自殺訊息，適時給予鼓勵與協助，鼓勵疑似有自殺意圖的民眾，向外尋求資源，可撥打1925、1995尋求幫助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )