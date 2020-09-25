4500份雞排「買一送一」 9月27日中壢銀河廣場一日限定

台灣區電動屠宰工業同業公會與桃園市政府攜手，9月27日16:00~20:00在桃園市中壢區銀河廣場舉行第3屆「CAS國產香雞排嘉年華」，9家知名廠商各自準備500份「買一送一」香雞排，總計4,500份。網友分相走告，不少人留言「一聽就快流口水了」，「趕快告訴大家這個好康」，「CAS國產雞排吃起來」。

主辦單位也趁此時推廣「小雞識」─CAS標章是什麼？這是台灣優良農產品標章(Certified Agricultural Standards)，簡稱CAS標章，是國產農產品及其加工品最高品質代表標章，也是行政院農業委員會本著發展「優質農業」、「安全農業」、「精緻農業」的理念， 自民國78年起著手推動的優良農產品標章。

「CAS國產香雞排嘉年華」參與的9家雞排廠商，包括炸鷄大獅、好富食堂、888 Chicken bar炸物燒烤、3Q脆皮雞排、新店波特曼、OG桑炸雞、炸雞洋行、泰雞霸及百鮮鹹酥雞。

9/27的16:00~20:00在中壢銀河廣場不僅有雞排買一送一，還有「雞排請你吃」活動。想取得「免費雞排兌換券」需在大型招牌前拍照、打卡及上傳，並持現場購買雞排的發票，到遊戲區玩九宮格，即可獲得免費雞排兌換券、專屬紙膠帶等贈品；或是上台勇敢的向心愛的人告白，或是呼喊主辦單位指定口號「愛台灣、吃雞排、選國產」，同樣可獲得一張免費雞排兌換券。主辦單位表示，現場準備1,500張免費雞排兌換券，送完為止，歡迎民眾踴躍參加。

第三屆CAS國產香雞排嘉年華

時間：9月27日 (星期日)下午16:00~20:00

地點：桃園市中壢「銀河廣場」 (桃園市中壢區九如一街35號)