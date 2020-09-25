新北中秋3大活動亮相 「願圓、月圓、人團圓」

新北市觀旅局在中秋節期間規劃三大主題活動，9月28日在碧潭幾米「向月亮許願」、10月1日平溪菁桐「新北點燈 向世界報平安」、10月4日新北大都會公園「來新北 音樂盒・野餐」，並以「願圓、月圓、人團圓」的概念串聯，希望大家一起來新北，感受三倍圓滿的大幸福。

觀旅局表示，幾米及其團隊以「如果我可以許一個願望」繪本概念，在新店碧潭推出幾米「向月亮許願」全新創作月亮地景藝術裝置，展期從9月28日至12月31日，白天可看到俏皮月亮與蛋糕帶來甜蜜的模樣，成為新北市打卡新亮點；夜晚點亮溫暖光輝（夜間亮燈：晚上6點至10點），與碧潭自然山水結合，並向月亮許下心願，希望心中的願望能圓滿實現。

中秋節當晚，新北市長侯友宜邀請防疫團隊齊聚菁桐的石底大斜坑，將在天燈題字並點亮希望，告訴國際友人：台灣很好，新北很好；並同時點亮首度在菁桐打造的全場域藝術裝置，活動開幕更邀請第一位以舞者身份入選太陽馬戲團的台灣人張逸軍，演出專為活動全新製作的劇目「天地靜好 歲月無驚」。

此外，正在興建超越一甲子的菁桐古蹟「石底大斜坑」規劃燈光藝術裝置，打造平溪打卡熱點，將從10月1日正式點燈，一路展至11月30日，包含邀請知名插畫家彎彎親繪主裝置月球「夢幻銀河」、煤礦區「月亮公園」、菁桐老街「心礦神怡」、菁桐車站對面「璀璨玫瑰」、大斜坑樓梯 「漫漫傘步」等，完全展現懷舊與現代藝術的交融美學。