快訊

美中鬥到太空！NASA警告：天宮一號威脅美太空優勢

Keanna曬身分證「配偶欄空白」 與謝和弦終離婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花35元買麵包中千萬！7-11、全家便利商店統一發票開出2組特別獎1000萬元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
到7-ELEVEN兌換中獎發票，3種兌換方式享有10%加碼回饋。圖／7-ELEVEN提供
到7-ELEVEN兌換中獎發票，3種兌換方式享有10%加碼回饋。圖／7-ELEVEN提供

財運降臨真是令人羨慕！7-ELEVEN、全家便利商店2020年7～8月統一發票都開出2組特別獎1,000萬元，7-ELEVEN的中獎者之一是在新北市土城區的頂孝門市購買35元的統一麵包，另一人在高雄市岡山區的昶林門市購買125元的生活用品；全家便利商店的千萬大獎得主其中一名於六甲新民店僅花費90元就幸運中獎，另一位則是於林口新高中店花費110元購買Let's Café拿鐵、手卷等鮮食商品。

7-ELEVEN統一發票開出的特獎200萬元共有5位得獎者，一人在桃園市楊梅區的新梅門市購買10元的茶葉蛋；一人在桃園市平鎮區的富寶門市購買資訊產品共488元；一人在雲林縣斗六市萬中門市購買飲品、茶葉蛋共47元；一人在台中市后里區美豐門市購買飲品和生活用品共花費115元；一人則在高雄市左營區左運門市購買CITY CAFE共1,150元。另外還有2位雲端發票專屬獎百萬得主，兩人皆購買生活用品和飲品，一人在高雄市三民區星展門市消費173元，另一人則在桃園市桃園區富有門市消費130元。

10月6日至10月31日持有五獎、六獎或雲端發票專屬獎（500元）等3種中獎發票的民眾，可依個人使用習慣就近到7-ELEVEN換商品，儲值icash 2.0卡或餘額卡等3種方式兌換中獎發票，皆可享有10%的加碼回饋。

全家便利商店2020年7～8月統一發票還開出2組特獎200萬元，分別自自台南大學店、瑞芳龍川店開出，其中瑞芳龍川店的消費者僅花費40元購買飲料就幸運獲獎。頭獎20萬元則開出4組，分別在大雅金交流店、太保麻魚店、民雄神農店、永康鹽洲店，消費者多半購買FMC茶飲及其他飲料商品，其中大雅金交流店的消費者只花10元購買飲料就得20萬大獎。

全家便利商店2020年7～8月統一發票開出2組特別獎1,000萬元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2020年7～8月統一發票開出2組特別獎1,000萬元。圖／全家便利商店提供

統一發票 茶葉蛋

延伸閱讀

兌獎囉！7-8月期發票開獎 千萬大獎「13362795」

7、8月發票開獎囉！千萬特別獎獎號「13362795」

桃園高階警交接 南警局長詹永茂哥哥詹永華接任副局長

發票千萬獎 七張還未領

相關新聞

7、8月發票開獎囉！千萬特別獎獎號「13362795」

今年7-8月期統一發票獎今天下午1時半在電視直播開獎，獎金千萬元的特別獎號碼為...

高雄屏東大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天高屏山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

這個不切、那個別洗…果農親授秘訣 讓葡萄保存更美味

許多人愛吃葡萄，不過市場買來一大串葡萄，該如何存放可是傷透腦筋。就有日本業者分享一招，可以讓葡萄保存一週的訣竅。

台大發現肺纖維化關鍵機轉蛋白 新冠肺炎也可望被治癒

存活率極低的「特發性肺纖維化」患者，每年奪走二到三百人的性命，目前醫學上無法根治特發性肺纖維化；台大醫院發現肺纖維化關鍵...

國家漫畫博物館 初步選址敲定台中帝國製糖廠

文化部與台中市政府原計畫共構中台灣電影中心與國家漫畫博物館，因雙方對空間規畫認知喬不攏，今年5月宣布破局，經文化部、市府...

新北中秋3大活動亮相　 「願圓、月圓、人團圓」

新北市觀旅局在中秋節期間規劃三大主題活動，9月28日在碧潭幾米「向月亮許願」、10月1日平溪菁桐「新北點燈 向世界報平安...

4500份雞排「買一送一」　9/27中壢銀河廣場一日限定

台灣區電動屠宰工業同業公會與桃園市政府攜手，9月27日16:00~20:00在桃園市中壢區銀河廣場舉行第3屆「CAS國產...

花35元買麵包中千萬！7-11、全家便利商店統一發票開出2組特別獎1000萬元

財運降臨真是令人羨慕！7-ELEVEN、全家便利商店2020年7～8月統一發票都開出2組特別獎1,000萬元，7-ELE...

東部海域地震規模4.5 最大震度花蓮3級

根據中央氣象局最新資訊，今天下午3時6分發生芮氏規模4.5地震，地震深度32.7公里，震央位於花蓮縣政府南偏東方48.3...

在湖北，什麼菜都能粉蒸：傳承眷村兒時滋味的彭阿姨

彭氏夫妻沒有想過，這輩子會在台灣落腳。一九四七年， 夫婦兩人離開家鄉，本來預計往南洋打拚，沒想到搭船途中在...

食憶的家傳菜譜：委託行的雨都里長 戴爸爸美味山東燒雞食譜

特別私廚「食憶」團隊，邀集隱身民間的退休長輩們，擔任主廚為陌生人煮一餐家常菜。從眷村、客家到台菜的食譜，是記憶中的美味，先來看經營委託行、風趣幽默的雨都里長戴爸爸，特製山東料理麵食、山東燒雞的美味故事。

中華鳥會改英文名 Chinese變Taiwan增國際識別

中華民國野鳥學會日前拒更名、拒簽承諾不促進或倡導台灣獨立文件遭國際鳥盟除名，中華鳥會今天說，已決定英文名中Chinese...

熱門新聞

7、8月發票開獎囉！千萬特別獎獎號「13362795」

今晚到明天北北基防大雨！氣象局：東北風挾雨到下周一

懶人包／4大超商「補班日、中秋連假優惠」一次看

從臉書留言嗅出拒深交訊息 一名上市公司老總的識人法

台大發現肺纖維化關鍵機轉蛋白 新冠肺炎也可望被治癒

從養寵物透露飼主心理需求！連你害怕跟別人太親近都能看出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。