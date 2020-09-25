花35元買麵包中千萬！7-11、全家便利商店統一發票開出2組特別獎1000萬元

財運降臨真是令人羨慕！7-ELEVEN、全家便利商店2020年7～8月統一發票都開出2組特別獎1,000萬元，7-ELEVEN的中獎者之一是在新北市土城區的頂孝門市購買35元的統一麵包，另一人在高雄市岡山區的昶林門市購買125元的生活用品；全家便利商店的千萬大獎得主其中一名於六甲新民店僅花費90元就幸運中獎，另一位則是於林口新高中店花費110元購買Let's Café拿鐵、手卷等鮮食商品。

7-ELEVEN統一發票開出的特獎200萬元共有5位得獎者，一人在桃園市楊梅區的新梅門市購買10元的茶葉蛋；一人在桃園市平鎮區的富寶門市購買資訊產品共488元；一人在雲林縣斗六市萬中門市購買飲品、茶葉蛋共47元；一人在台中市后里區美豐門市購買飲品和生活用品共花費115元；一人則在高雄市左營區左運門市購買CITY CAFE共1,150元。另外還有2位雲端發票專屬獎百萬得主，兩人皆購買生活用品和飲品，一人在高雄市三民區星展門市消費173元，另一人則在桃園市桃園區富有門市消費130元。

10月6日至10月31日持有五獎、六獎或雲端發票專屬獎（500元）等3種中獎發票的民眾，可依個人使用習慣就近到7-ELEVEN換商品，儲值icash 2.0卡或餘額卡等3種方式兌換中獎發票，皆可享有10%的加碼回饋。