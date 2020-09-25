買星巴克檸檬紅茶！他一喝「像超商賣的」 網分析百元價差

台灣人愛喝飲料，每年茶飲產值已破千億元，就連咖啡廳也會販賣茶飲。日前有網友到星巴克點了一杯120元的冰搖檸檬紅茶，不過一喝下去覺得味道跟某牌子的「20元檸檬紅茶」如出一轍，讓他不禁小小抱怨，貼文一出，釣出內行人分析星巴克價格高的原因。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，24日到星巴克點了一杯120元的冰搖檸檬紅茶，「結果剛入口就覺得味道跟泰山冰鎮檸檬紅茶有99.99999%相似」，不過售價卻天差地遠，一個只要20元，另一個卻破百，讓他開玩笑地說「嚴重懷疑店員是真的倒泰山的檸檬紅茶進去」。

貼文掀起熱議，網友留言回應，「星巴克是拿來炫富的，誰管你杯子裡是什麼東西」、「杯子留下，繼續倒泰山檸檬紅茶」、「你喝的不單是飲品，還是個奢華的象徵」、「冰搖檸檬茶要選果茶比較好喝」、「也許喔！有次在簡餐店的飲料是綜合果汁，喝起來就是波蜜果菜汁」。

但有內行人指出星巴克有它的品牌價值，加上店租、人力、水電費等，單價本來就比超商和飲料店高，「只能說可能供應廠商可能是同一家，配方有稍微調整，但基本上口味不會有落差，但是同樣的東西在不同的地方賣，價位就不同」、「內容物只是其次，重點是品牌價值」、「星巴克就是喝品牌」。