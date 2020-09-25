又要搶破頭！ 麥卡倫Edition No.6 限量問世

麥卡倫（The Macallan）Edition系列的最後一個酒款，麥卡倫Edition No.6在眾所期待下限量問世，預計台灣大約在10月底上市，國內所能夠拿到的瓶數，以及北中南地區的數量分配方式，目前仍未定。單瓶售價目前也仍未確認。

該系列過去兩年在台灣發行時，都造成搶破頭的熱潮。2018年上市的麥卡倫Edition NO.4在國內進行網路預購時，竟破天荒地因為網路流量過大，系統無法負荷而緊急喊停；7天之後重啟網路預購活動，3000多瓶麥卡倫Edition NO.4，只花了2分54秒就搶購一空。

2019年麥卡倫Edition NO.5的限量預購採用現場排隊制，在台北（1800瓶）、台中（1100瓶）、台南（1100瓶）以現場排隊發放號碼牌方式排序，每瓶建議售價3,300元，每人限購2瓶，也是在最短的時間內就全數完售。在預購隊伍中，甚至不乏國內知名威士忌專家在列，可見麥卡倫Edition NO.5的魅力。

麥卡倫Edition No.6的意旨，在於向環繞著麥卡倫酒廠的斯貝河（River Spey）致敬，共使用5種不同的橡木桶熟成，每一個酒桶都是由麥卡倫釀酒師Steven Bremner所親自挑選。

麥卡倫Edition No.6酒色是美麗的古銅色，根據原廠資料，酒液洋溢巧克力、薑、新鮮水果、香草氣息，十分值得期待。

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