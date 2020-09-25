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「失控的閃電俠」接受神經調節術 媽媽不再天天陪讀

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄長庚醫療團隊投入神經調節術治療，右起神經外科醫師石富元、兒童神經內科部長陳志誠、副院長陳武福、神經罕病中心主任洪碧蓮。記者徐白櫻／攝影
高雄長庚醫療團隊投入神經調節術治療，右起神經外科醫師石富元、兒童神經內科部長陳志誠、副院長陳武福、神經罕病中心主任洪碧蓮。記者徐白櫻／攝影

頑固性癲癇病患不時發作，病童有「失控的閃電俠」之稱，高雄市國中生「小閎」罹患此病，即使手術也無法改善病情，媽媽天天到校陪讀 5年。去年年底，「小閎」接受神經調節術治療，醫療團隊將電極植入腦部，術後發作次數減少一半，媽媽擁有私人喘息空間。高雄長庚醫院表示，過去此法運用在帕金森病患身上，醫療公益委員會針對弱勢家庭全額補助，改善病患生活品質。

全台約有20萬癲癇病患，多數人可靠藥物改善病況，不過仍有其中三成病人屬於頑固性癲癇，常不定時發作，須透過生酮飲食、手術治療或神經調節術治療。

長庚醫院神經外科醫師石富元指出，癲癇成因複雜，「小閎」曾接受腦部手術治療，因情況未改善，去年12月納入「長庚醫療公益計畫」，醫療團隊把電極植入腦部，電池放在他的左胸前皮下，利用電器刺激腦部，觀察發現，術後癲癇發作頻率與強度大幅降低，電池使用年限約10至15年，全台不到百例，。

「小閎」媽媽說，兒子在國小三年級發病，多年來天天陪著他上學，每分每秒都在擔心兒子發病受傷，平日要載著安全頭盔，避免發作時倒地導致腦部受傷；術後發作頻率與強度變輕，上學期開始不用陪讀，心理壓力變小，也獲得一些喘息時間。

石富元表示，近年高雄長庚植入3例病童，其中2人情況明顯改善；利用電器刺激腦部可改善癲癇的發作頻率與強度，平均植入2年後可讓癲癇次數減少50%以上。

深腦部刺激術價格昂貴，平均每人手術費140萬，健保未納入給付。高長庚指出，為協助閃電俠們放電，院內醫療公益委員會針對低收入戶家庭及持有殘障手冊，並領有生活津貼的頑固性癲癇個案，經審查通過者可給予設備與耗材全額補助。

長庚醫院神經外科醫師石富元示範解說，他說，醫療團隊在「小閎」腦內置入電極，此裝置有助於減少癲癇發作次數。記者徐白櫻／攝影
長庚醫院神經外科醫師石富元示範解說，他說，醫療團隊在「小閎」腦內置入電極，此裝置有助於減少癲癇發作次數。記者徐白櫻／攝影
「小閎」目前還在國中就讀，媽媽（左）長期到校陪讀上課，手術後她的負擔變輕，也獲得喘息空間。記者徐白櫻／攝影
「小閎」目前還在國中就讀，媽媽（左）長期到校陪讀上課，手術後她的負擔變輕，也獲得喘息空間。記者徐白櫻／攝影

癲癇 生酮飲食

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