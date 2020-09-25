文旦增產收購大果穩價 專家：追求品質不求量才是王道

文旦柚今年比去年產量多5%，和平均年相比增加7%，這兩年頻收文旦大果紓解產銷壓力，產地品質好的柚子銷售近尾聲，但次級品正在收購加工中，農委會輔導加工業者以每公斤12元的價格收購，並補助加工費用，協助除去大果；為了賣柚子，今年也首度發出柚香券衝買氣。

今年文旦柚收穫面積3999公頃，產量7萬5429公噸，比去年7萬1962公噸增產5%，跟平常年收穫的7萬671公噸增產7%；但這並非年度最高產量。

農委會農糧署東區分署長徐輝妃表示，農委會的策略就是輔導改良場研發製作加工品，也輔導農民把不具商品價值的文旦柚大果做加工產品；現階段只要農民有新種植的文旦果樹，產出的相對次級的文旦大果真的無法避免，恐怕連送人都不會有人要，因此輔導農民若能夠銷售大果去加工，也可以自己賣出去；文旦柚還是以鮮食為主，但今年的次級大果至少也有上千公噸。

農委會農糧署運銷加工組組長陳祈睿表示，現階段有申報各縣市政府公告收購的量，台南核定500公噸、雲林300公噸、花蓮250公噸，另外最新申報的苗栗30公噸也已經核定。

陳祈睿表示，今年為了賣柚子，也推出兩波柚香券，第一波針對十大文旦產區的滿額送，3萬張250元柚香券已索取完畢；第二波到9月29日的滿額抽獎2萬張正進行中，只要農遊券合作的商家、農家都可以使用，兩波柚香券共5萬份，為柚子衝買氣。

農委會花蓮農改場助理研究劉啟祥表示，文旦柚可以製作各式各樣的加工品，但文旦皮苦澀，要先去皮做加工，耗費的人工多、成本高，也墊高加工產品的價格，也因此農改場正研發機器代勞；但站在產業輔導、柚農的立場，在產地不是沒有好的柚子，是沒有好的銷售管道；農民專心提升技術，追求品質不追求產量，生產高品質的文旦柚，才是根本王道。