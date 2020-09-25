柚花、柚皮、柚肉全利用！ 農委會推3款柚子精釀啤酒

正是中秋吃柚子的季節，農委會花蓮農改場一口氣推出三款柚子啤酒，分別命名為「柚見白露」、「柚花乃香」、「阿柚皮啤」分別用柚子果肉、柚花、柚皮手釀製做，加工技術準備技轉，希望能增加文旦柚加工面向，解決產銷問題。

花蓮區農業改良場場長杜麗華表示，市面上量產的啤酒一定要21天，這三款柚子啤酒，全手工手釀，口味醇厚非常有特色。

杜麗華表示，文旦是花蓮宜蘭地區重要的經濟果樹，生產面積合計達1243公頃，占全國生產面積近3成，是我國重要的文旦產地之一。但文旦有老欉與新欉，老欉文旦賣得好，但新欉比較不受到消費青睞，因此從開花時期開始調節文旦產量與品質，並加強大果利用開發，所以開發各式各式加工產品。

杜麗華說，文旦柚大果次級品一斤才3、4元，但若除花技術，賣柚花一斤就有100元，所以花的產值就拉高，除了四次花，最終果樹還有三四成的柚子，若整套利用對新植的果樹，對於每分地原來7000多元的收益，達到1萬2000多元。

花蓮農改場加工課長邱淑媛表示，雖然看起來是三款啤酒，但實際上用了果肉、果皮、柚花各種各式各樣的配方，最後場內票選出來這三款製作，每款啤酒都有不同的風味；柚花啤酒要有花香，喝起來開瓶的入喉的第一口會非常明顯，柚花香會非常明顯；柚皮的性質本身有經由會有如花椒般的辣味，因此要製作啤酒，會先做了一些處理，讓啤酒入口不會有馬上「辣到」的感受，但會有微微的、刺激的感覺；果肉的啤酒，加進入釀酒的時機要拿捏得好，否則柚子的味道會出不來。