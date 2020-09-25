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粉領族穿平底鞋依舊大拇指外翻 醫師：和遺傳有關

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院骨科醫師李承翰建議拇指外翻民眾如果改變穿鞋習慣仍無法改善甚至影響生活，應就醫尋求治療。圖／南投醫院提供
南投醫院骨科醫師李承翰建議拇指外翻民眾如果改變穿鞋習慣仍無法改善甚至影響生活，應就醫尋求治療。圖／南投醫院提供

25歲陳姓粉領族兩腳大拇指又歪又痛，她上網買一堆拇指外翻矯正用品嘗試，但效果不明顯，穿鞋痛、走路也痛，甚至睡覺還會抽痛，苦不堪言，最後接受手術治療後，終於不再寸步難行。

南投醫院骨科醫師李承翰說，很多人認為拇指外翻是和穿高跟鞋有關，但陳姓女病患很少穿高跟鞋，都穿平底鞋居多。拇趾外翻趾指的是大腳趾往外側偏移，除了長期穿高跟鞋或鞋頭太緊，也可能跟遺傳、扁平足、風濕性關節炎、或大拇指過長合併韌帶鬆弛等多重因素。陳女母親也有相同困擾，可能是遺傳導致。

拇趾外翻症狀為大腳趾內側疼痛、長繭、酸麻或指甲發炎，第一個蹠趾關節的活動度可能下降，常合併拇指滑液囊炎，較嚴重的患者會造成第二腳趾節關節脫臼與擠壓疼痛。

李承翰建議，若發現拇指外翻，可以先改變穿鞋來減輕負擔，若無法改善且影響生活，可以考慮手術治療。拇指外翻手術方式主要有軟組織手術與矯正切骨手術兩種。李承翰為患者施行Scarf矯正切骨術，適合中度到中重度角度外翻的病人，好處是隨著角度的不同而有多變的矯正效果，可以達到延長、縮短、水平上移或水平下移大腳趾的效果。

一般使用scarf切骨矯正手術可以達到極佳的矯正效果與避免復發，由於手術切骨後是使用鈦合金螺釘做固定，可以達到較佳穩定度，加速恢復速度，並且不需要再次手術拔除鋼釘。手術當天或隔日即可下床行走，隔日即可出院。術後需使用石膏副木固定兩周。後續使用拇趾外翻矯正器或分隔墊搭配鞋子，使用2至4個月達最佳矯正效果，仍需配合良好穿鞋習慣才能避免復發。

高跟鞋 關節炎

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