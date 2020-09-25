粉領族穿平底鞋依舊大拇指外翻 醫師：和遺傳有關

25歲陳姓粉領族兩腳大拇指又歪又痛，她上網買一堆拇指外翻矯正用品嘗試，但效果不明顯，穿鞋痛、走路也痛，甚至睡覺還會抽痛，苦不堪言，最後接受手術治療後，終於不再寸步難行。

南投醫院骨科醫師李承翰說，很多人認為拇指外翻是和穿高跟鞋有關，但陳姓女病患很少穿高跟鞋，都穿平底鞋居多。拇趾外翻趾指的是大腳趾往外側偏移，除了長期穿高跟鞋或鞋頭太緊，也可能跟遺傳、扁平足、風濕性關節炎、或大拇指過長合併韌帶鬆弛等多重因素。陳女母親也有相同困擾，可能是遺傳導致。

拇趾外翻症狀為大腳趾內側疼痛、長繭、酸麻或指甲發炎，第一個蹠趾關節的活動度可能下降，常合併拇指滑液囊炎，較嚴重的患者會造成第二腳趾節關節脫臼與擠壓疼痛。

李承翰建議，若發現拇指外翻，可以先改變穿鞋來減輕負擔，若無法改善且影響生活，可以考慮手術治療。拇指外翻手術方式主要有軟組織手術與矯正切骨手術兩種。李承翰為患者施行Scarf矯正切骨術，適合中度到中重度角度外翻的病人，好處是隨著角度的不同而有多變的矯正效果，可以達到延長、縮短、水平上移或水平下移大腳趾的效果。

一般使用scarf切骨矯正手術可以達到極佳的矯正效果與避免復發，由於手術切骨後是使用鈦合金螺釘做固定，可以達到較佳穩定度，加速恢復速度，並且不需要再次手術拔除鋼釘。手術當天或隔日即可下床行走，隔日即可出院。術後需使用石膏副木固定兩周。後續使用拇趾外翻矯正器或分隔墊搭配鞋子，使用2至4個月達最佳矯正效果，仍需配合良好穿鞋習慣才能避免復發。