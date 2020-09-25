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台大發現肺纖維化關鍵機轉蛋白 新冠肺炎也可望被治癒

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台大藥理所博士候選人李姿涵（左）與台大醫院內科主治醫師楊鎧鍵（右）今發表最新的研究，發現肺纖維化致病機轉的關鍵蛋白質。記者陳雨鑫／攝影
台大藥理所博士候選人李姿涵（左）與台大醫院內科主治醫師楊鎧鍵（右）今發表最新的研究，發現肺纖維化致病機轉的關鍵蛋白質。記者陳雨鑫／攝影

存活率極低的「特發性肺纖維化」患者，每年奪走二到三百人的性命，目前醫學上無法根治特發性肺纖維化；台大醫院發現肺纖維化關鍵的機轉蛋白「TXNDC5」，未來若能找出抑制該蛋白的方法，就有可能幫助特發性肺纖維化的患者，甚至對於因為一般病毒或是新冠病毒引起的肺纖維化症狀都有可能逆轉。該研究於今年8月底刊登於自然通訊期刊中。

肺就像是一個海綿組織，但因為感冒、肺炎、環境影響等多重原因，都可能讓肺部受傷，肺泡壁因此變硬，進而出現肺纖維化的現象，造成呼吸受阻。

台大藥理所博士候選人，也是此研究的第一作者李姿涵表示，2018年時，他們先從心臟纖維化患者體內發現，纖維化患者的體內TXNDC5蛋白的表現顯著，進而想了解其他纖維化的器官是否有同樣的表現，結果發現肺纖維化的患者也有同樣的問題。

台大醫院內科主治醫師楊鎧鍵表示，此此研究從特發性肺纖維化著手，主要是該疾病的用藥有限，若能找出致病原因將有助於未來治療；研究發現特發性肺纖維化的患者，於肺纖維母細胞中有明顯的TXNDC5表現，且TXNDC5的量愈多，會強化TGFbeta訊息增加肺纖維母細胞的活化。

楊鎧鍵解釋，肺纖維化的主要成因就是肺纖維母細胞的累積所致，未來若是能夠找出抑制TXNDC5蛋白的方法，也許就能讓肺部恢復，甚至對於一般感冒、病毒或是新冠病毒引起的肺纖維化，都可能因此恢復。

李姿涵表示，目前已經發現心臟纖維化、肺纖維化皆與TXNDC5蛋白有關，現階段也將著手了解腎臟以及肝臟纖維化是否與其相關。

台大醫院 新冠肺炎

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