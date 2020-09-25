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影／大鵬灣帆船生活節明登場 白天到夜晚玩不完

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
結合運動賽事、周邊水上活動與在地觀光的2020大鵬灣帆船生活節，將於9月26日在大鵬灣濱灣碼頭濱灣之心登場。圖／鵬管處提供
結合運動賽事、周邊水上活動與在地觀光的2020大鵬灣帆船生活節，將於9月26日在大鵬灣濱灣碼頭濱灣之心登場。圖／鵬管處提供

結合運動賽事、周邊水上活動與在地觀光的2020大鵬灣帆船生活節，將於9月26日在大鵬灣濱灣碼頭濱灣之心登場，為期10天的活動正好搭配中秋連假，大規模的帆船比賽外，現場安排豐富的表演、遊艇展示及海灣市集，並結合更多元展演藝術，從日出到日落後，皆精彩連連，活動期間還有限定主題遊艇體驗及深度在地小旅行。

鵬管處說，大鵬灣潟湖湖面500多公頃，有風無浪，適合帆船、遊艇等水上活動，交通部形塑大鵬灣成遊艇港為目標，規畫打造為南台灣海洋休閒度假園區，進而串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸；另透過管理處平台建置區域產業聯盟的屏東觀光圈，讓大鵬灣的觀光效益擴大到全縣。

帆船生活節活動選在新完成的濱灣碼頭區及鵬琉線候船空間「濱灣之心」新亮點，延續往年推廣遊艇及重型帆船活動，帆船賽事也被中華奧林匹克委員會納入奧林匹克日系列活動，今年新增網路轉播賽況；有200艘帆船競技、50檔次表演、10場水域活動體驗、10天重型帆船、造型遊艇展示、18場主題遊艇體驗、20組美食市集、5條在地小旅行遊程。

鵬管處說，白天活動搭配帆船賽百帆啟航畫面震撼演出，接續推出划獨木舟探訪紅樹林濕地、搭乘重型帆船等體驗，另餐宴遊艇結合在地元素，可在船上品嚐泰武山原鄉咖啡及世界第一的屏東曾志元巧克力；黃昏的濱灣碼頭，帆船桅杆襯著夕陽，金黃湖面波光粼粼，是攝影愛好者追逐的畫面，也是旅人逛市集、賞夕陽的絕佳選擇，入夜後安排靈魂金曲排灣歌姬阿爆現場開唱。

結合運動賽事、周邊水上活動與在地觀光的2020大鵬灣帆船生活節，將於9月26日在大鵬灣濱灣碼頭濱灣之心登場。圖／鵬管處提供
結合運動賽事、周邊水上活動與在地觀光的2020大鵬灣帆船生活節，將於9月26日在大鵬灣濱灣碼頭濱灣之心登場。圖／鵬管處提供
結合運動賽事、周邊水上活動與在地觀光的2020大鵬灣帆船生活節，將於9月26日在大鵬灣濱灣碼頭濱灣之心登場。圖／鵬管處提供
結合運動賽事、周邊水上活動與在地觀光的2020大鵬灣帆船生活節，將於9月26日在大鵬灣濱灣碼頭濱灣之心登場。圖／鵬管處提供

遊艇 大鵬灣 碼頭 屏東

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