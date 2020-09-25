學生環島10日券大賺445萬元 台鐵抽獎回饋得獎名單看這

台鐵於暑假7月15日至9月15日間推出學生限定版「環島青旅行 TR-Summer Pass」10日券，總計63天的活動期間共售出4951張票券，銷售額達445萬5900元，今天上午在律師見證下，針對8月7日推出加碼促銷活動後購買票券的消費者票號進行公開抽獎，共計抽出三名頭獎幸運兒及十名特別獎得主。

台鐵局說，因應國內疫情趨緩及鼓勵放暑假的學生搭乘火車環島旅行，於暑假期間發行票價新台幣900元的環島青旅行 TR-Summer Pass 10日周遊券，凡具學生身分資格即可購買，購票當日起可連續10日搭乘台鐵列車，不限區間、不限次數不占座位，不得搭乘普悠瑪自強號、太魯閣自強號、郵輪式列車、觀光列車、團體列車及專車。

台鐵局說，超值專案吸引許多學生族群購買，更於8月7日推出獎項包括iPad三台（頭獎）、AirPods十組（特別獎）的加碼促銷活動，成功衝出一波銷售熱潮。

今經律師見證完成之環島青旅行 TR-Summer Pass 10日券加碼促銷活動得獎者名單。

票號如下： 頭獎（iPad第7代） T0000064026-0730、T0000067354-9173、T0000068801-7057。 特別獎（AirPods第2代） T0000059232-5005、T0000063417-5987、T0000070553-4933、T0000063915-6813、T0000075113-2327、T0000067108-4724、T0000061425-7504、T0000073271-5290、T0000073355-9539、0000068831-0488。

台鐵提醒，得獎者須憑原車票兌換獎品，並於公布開獎結果後10日內（10月5日以前），主動聯絡客服中心人員(0800-765-888)，告知為環島青旅行 TR-Summer Pass 10日券加碼促銷活動得獎者，留下聯絡資料（姓名、聯絡電話）回傳中獎車票影本（email至 0036824@railway.gov.tw ）。

台鐵局說，屆時通知得獎者領獎方式，如未依期限內主動聯絡客服中心人員，視同放棄中獎權利，將不予保留名額，並於10月12日另行抽出。