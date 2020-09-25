這個不切、那個別洗…果農親授秘訣 讓葡萄保存更美味

許多人愛吃葡萄，不過市場買來一大串葡萄，該如何存放可是傷透腦筋。就有日本業者分享一招，可以讓葡萄保存一週的訣竅。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於關西的甜點店「Cafe fruit kitchen步乃果」分享一招「由農家傳授的密技」，關鍵就在剪下葡萄顆粒時，要留點「梗」在葡萄上。

如果把梗全部切掉，那麼就會增加果肉與空氣的接觸，造成葡萄容易發霉。葡萄連梗一起剪下，擦乾水分後放入盒中，置於蔭涼處，保存時間便可長達一週。

另外，店家還分享如何更有效率的剝皮方式。首先將葡萄放進熱水裡數秒後起鍋，再換進冰水裡簡單攪動，接著從梗芯的位置開始剝皮。店家表示，比起直接剝皮，這樣更能留下果肉，剝出來的葡萄更大顆飽滿。

報導同時刊載到將葡萄冷藏與冷凍的訣竅。冷藏方面，葡萄最好是「不要洗直接放入冰箱」，因為葡萄表面凝結類似白粉狀的物質，有著保持葡萄新鮮度的功能。許多人都誤以為要先洗過，其實吃之前再洗就好。

葡萄上的「白色粉末」有保鮮功能，冷藏時無須清洗。圖擷取自 まいどなニュース

小粒的葡萄可用衛生紙巾包好後，放在塑膠盒裡冷藏。大粒的則留梗剪下後，放進鋪好衛生紙巾的盒中，再蓋上另一張紙巾及蓋子，如此便能保存約一週。

至於冷凍的方法則大同小異，都是先將葡萄清洗擦乾後，裝在冷凍保鮮袋等放入冷凍庫。差別只在大粒的葡萄需要留梗剪切，小粒的則不用。這樣可以保存超過一個月以上。不妨就趁著旺季，用這些小撇步享用美味的葡萄吧。