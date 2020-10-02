台灣版的SHAKE SHACK！ 為求天然 樂檸連漢堡麵包都自己烤

【採訪·撰文＝蔡幸儒】

深色皮質沙發、原木色澤的實木桌，與帶著點工業風設計感的用餐環境。走進新落成的「樂檸漢堡」中山市府門市會給你美式餐廳的悠閒愜意感受，然而一靠近吧台開始點餐，卻又如速食店般速度緊湊。「其實樂檸現在走的路，就類似美國的SHAKE SHACK 」台灣麥當勞前總裁、客意直火比薩共同創辦人李明元以美國最具代表性的「快速慢食」餐廳SHAKE SHACK比喻到。

保有速食店服務「快速」的優點，從用餐環境、食材品質等做提升，並透過自助或半自助型態讓顧客能「放慢」享受而不拘謹。「快速慢食」這種介於速食與餐廳之間的新型態餐飲，近年來在國際間漸漸興起，而「樂檸漢堡」可以說是台灣快速慢食的一個指標型。

菜單食材升級！速食也能新鮮均衡！

透過富有口感的自家烘焙老麵麵包、原塊牛肉在台絞製漢堡肉與清爽均衡的台灣在地手折蔬菜，並搭配由專業營養師團隊獨門配置的醬料，組成一個健康而均衡營養的漢堡，樂檸漢堡創辦人兼執行長陳永中說道「透過簡單的肉、蛋、蔬菜等均衡的攝取，就算是速食一樣能很營養健康。」

而從樂檸漢堡的菜單設計上，便可以看見許多不同於傳統速食業的料理。以多數速食店最常出現的飲品來說，可樂通常都是主要大宗，但樂檸漢堡卻選擇以當季新鮮水果榨取製成「鮮果微泡飲」，在滿足消費者對於氣泡口感追求的同時，又賦予其健康、無負擔的飲品選擇。此外更以創意混搭蜂蜜、優格等，透過營養師團隊調配出其他風味和諧輕盈的飲品，滿足不同消費者需求。

在配餐選擇上，樂檸漢堡更提供無糖天然優格、清脆爽口的蔬菜棒2種搭配方式，提供顧客除了薯條與雞塊的其他種選擇。滿足消費者對於速度、味蕾、口感追求的同時，更提供健康均衡的飲食。

此外，透過契作農產每日的專車冷藏配送鮮採的爽口洋蔥、牛番茄、與萵苣等新鮮蔬果。且在處理萵苣時，不以傳統快速方便的刀具截切方式做處理，而改以「手折」，不僅確保蔬菜中的營養不會大量流失，更避免截切蔬菜因出水將漢堡麵包沾溼，而影響風味口感。

「The fresh, real and green」代表樂檸漢堡對於新鮮、真材實料與輕鬆恣意的追求，樂檸漢堡創辦人兼執行長陳永中說到，而從樂檸漢堡各式原材料便如此用心下，也讓樂檸漢堡在市場競爭激烈的速食產業紅海中，得以打出名號，至今在全台已經有了12間門市。

做得到，就得做好！自焙漢堡麵包不怕用力壓！

陳永中介紹樂檸漢堡的獨門吃法，卻是毫不猶豫地拿起漢堡壓扁。他笑著分享說到，用這種方式吃漢堡才能真正讓麵包、漢堡肉汁、蔬菜與醬料完美融合，一口咬下平衡的風味。

要能這樣做，最考驗的便是漢堡麵包的彈性，但陳永中對樂檸漢堡的麵包卻是格外的有信心。「如果做不到，那我們就承認做不到。但若做得到，我們就會努力做到好！」能自己做就不假他人的樂檸，其實早在2010年開始之前，樂檸漢堡便成立了自己的烘焙工坊，以自家烘焙的10年老麵與台灣在地的小麥粉，做出層次結締紮實的雲感麵包。陳永中當場拿了一個廚房裡的漢堡麵包做測試，壓下大約6～7次過沒多久又回到原本的高度，他笑說到，樂檸的漢堡麵包跟其他連鎖速食業者的最大差別就是，麵種是在烘焙工坊做好後才在門市現烘現烤的，「你大概很難看過在門市烤麵包的速食店！」陳永中笑著說。

樂檸漢堡以10年老麵與台灣在地的小麥粉製成麵種，並於門市每天門市現烘現烤，做出層次結締紮實的雲感麵包。

漢堡搭酒！延伸「來樂檸穿短褲」的輕鬆理念！

正如樂檸漢堡為「速食＝不健康」扭轉了刻板印象，他們再一次的扭轉吃漢堡得配汽水這件事。「吃漢堡應該是一件非常Casual的事情，而我們認為喝酒也是。」陳永中接著說到，「喝酒不該有壓力」在台灣很多時候一群人喝酒很常得看時間，什麼時候該喝、什麼時候該敬酒。

「酒」在任何聚會的場合上，該做的不過是用以順口、聯繫起大家情感的工具。喜歡穿短褲的陳永中，一直以來致力在樂檸漢堡品牌中實踐真衡自在、優雅休閒的精神，更將「來樂檸穿短褲」這樣輕鬆自在的理念延伸，透過「大人系微醺餐酒組合」帶領消費者認識同樣帶給人輕鬆悠閒感的葡萄酒與漢堡的搭配，一樣能不衝突且相互融合。

圖/食力Foodnext ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

樂檸漢堡希望消費著帶著輕鬆自在的心情，吃漢堡也能悠閒的品酒。

樂檸漢堡以輕鬆自在健康的「綠色短褲」作為品牌意象，正如陳永中給人的第一印象。從陳永中對於一顆「搞剛」麵包的堅持，到他帶有著的熱情與自然親切感，樂檸「簡單，不簡單」精神，為台灣的速食產業又帶來一股新的氣象。

圖/食力Foodnext

樂檸漢堡創辦人兼執行長陳永中秉持著「簡單，不簡單」的經營理念。

樂檸鮮事股份有限公司 方案名稱：美式漢堡速食連鎖業的健康均衡革新（2019食創獎餐飲與服務創新類優勝） 創新亮點：以新型態的「快速慢食」模式，透過新鮮食材、真材實料與無拘無束精神的追求，翻轉速食等於不健康的刻板印象，帶給人健康而均衡的飲食，樂檸的短褲自在哲學更拉近品牌與消費者間的距離！

審稿編輯：童儀展、林玉婷

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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