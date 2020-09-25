偏鄉搭車免再走40分鐘 最快11月小客車可當公車用

偏鄉部落長年缺乏公共運輸，常見住戶距離公車站牌兩、三公里，過去學童每天要走路40分鐘才能到公車站。為解決偏鄉交通問題，交通部長前年底試辦「噗噗共乘」，透過部落自用車、計程車、租賃車等，媒合在地居民考職業駕照，讓在地人服務在地人。昨天更預告修法，首度放寬自用車加入市區公車業，預計11月到年底前可正式公告。

聯合報系願景工程「體檢行的正義」年初報導盤點，當資源投入偏鄉交通時，交通部、教育部、衛福部卻呈現資源打結。此外，噗噗共乘雖試辦成功，各縣市爭相爭取，卻是透過政府預算支撐的「計畫型任務」，終究有結束的一天。交通部公路總局當時承諾將盤點法規，在限定範圍內以，鬆綁特定地區個人載客、租賃業跨域攬客，年底前將完成修正「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業審核細則」。

根據交通部預告最新修法內容，明訂考量偏鄉地區條件與運輸特性，公路主管機關得視實際需要規畫特殊服務方式、收費基準及應遵守事項，除得公告徵求市區汽車客運業、計程車客運業經營外，無業者有意願時，亦可輔導當地社會團體或個人以成立市區汽車客運業之方式經營，以善用多元資源及模式，完善偏鄉公共運輸。

法規同時研擬，市區汽車客運偏遠路線，可由地方政府自行經營，但程序上仍以徵求業者經營優先。由地方政府自行經營時，亦可徵求當地社團或個人協助提供公共運輸服務。若由個人經營，以自購小客車一輛為限。

此外，有意願經營社會團體或個人，在成立市區汽車客運業經營偏遠路線，可不受資本額須達1億元門檻限制，資本額、車輛及場站規定可由訂方政府自訂。

法規也訂定，為有利當地社團或個人成立市區汽車客運業、計程車客運業及地方政府經營偏遠路線，申請立案程序、營運、票價及監督管理事項，不受有關汽車客運業限制。其營運車輛車輛應領用營業牌照，未繼續提供服務時，公路主管機關應命其繳回牌照，不依期限繳回牌照者，可逕行註銷。

對於上述修正，交通部說，這是首度開放小客車等自用車可投入市區公車業，票價和路線等由地方政府自訂，公總也將推出自用車營運品牌，期盼能解決花蓮、台東、屏東等偏鄉交通問題。

交通部說，相關法規自昨起預告14天，若各界無其他意見，最快可於11月通過修法並公告，屆時地方政府可依各自需求規畫及上路。