聽新聞
test
0:00 / 0:00
降低傳染風險 今年國慶預演不開放民眾府前觀看
國慶籌備委員會今天表示，配合國慶大會各項慶祝活動，總統府周邊區域自9月25日晚上11點起，陸續實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施，呼籲用路人注意管制訊息，提早出門配合改道。
慶籌會表示，因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道（重慶南路到懷寧街間）從10月1日零時起至10月10日晚上10點為止，實施全線車輛管制；光雕展演活動只管制車輛，不管制人員，歡迎有興趣的民眾於10月6日至10日，每天晚上7點至9點30分，與親友一同到府前廣場，觀賞光雕展演。
慶籌會表示，另10月8日在府前也有國慶大會預演活動，8日11點至下午5點時，周遭區域將實施車輛管制，由於歷年國慶預演活動人潮聚集，今年為配合疫情管制措施，避免民眾長時間且近距離接觸，因此，國慶預演，將不開放民眾於總統府前南北廣場觀看，以降低傳染風險。
慶籌會指出，10月10日國慶日當日，配合國慶大會活動，總統府周遭與往年相同，將實施兩階段交管，第一階段於核心區域進行人、車管制，時間自9日晚上10點至10日下午1點；第二階段於周遭區域，實施車輛管制，時間自10日零時至下午1點，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。
慶籌會表示，國慶日當天6點總統府前的升旗儀式，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮。相關交管訊息可至「中華民國 讚國慶」網站（ https://rocbirthday.tw/ ）瀏覽查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言