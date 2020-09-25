PPSEAWA Taiwan響應國際和平日 呈現和平之誌

泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會（PPSEAWA Taiwan）在陳曼君理事長帶領下，今(2020)年9月21日假台北市青年公園舉辦活動來響應聯合國成立75週年及慶祝國際和平日，藉由這次舉辦活動以增進太平洋和東南亞地區所有婦女之間的相互瞭解與友誼增進，促進與加强全球國際間的和平。

PPSEAWA Taiwan繼去(2019)年假台灣成功舉辦第27屆國際年會，名譽理事長陳淑珠引述聯合國秘書長安東尼奧•古特雷斯的話，在國際和平日這個特別的紀念日，大家更應該透過對話，修復地球環境等重要議題進行交流，將疫情危機轉化成塑造和平的契機，建立一個更好、更具包容性的和平社會。

陳淑珠更進一步呼籲響應， 2020在新冠肺炎疫情嚴峻的影響下，「此時此刻，我們要以極為嚴肅的態度來面對此次疫情。這不僅僅是個健康的問題，它對人類社會的發展、和平與安全，具有直接和嚴重的影響與衝擊。所有國家和人民應該與聯合國站在一起，反對利用病毒，散播歧視與仇恨。」

為了紀念聯合國成立75週年及國際和平日，PPSEAWA Taiwan於國際和平日9月21日當天，理事長陳曼君與會員們共聚集在去年年會時於台北市青年公園種植的八棵代表和平永續精神的紅楠樹前，用七彩花朵排出了和平標誌，以彰顯和平植樹活動的意義。陳曼君理事長表示，這些樹在PPSEAWA Taiwan的悉心照顧下，已經開枝散葉、綠葉繁盛了。活動中會員們相互交流如何建立一個更具包容性和平社會的看法，最後姊妹們以靜默一分鐘，來祈禱全球和平的早日到來。

PPSEAWA Taiwan致力支持聯合國及PPSEAWA總會的建立和平目標。透過與政府、非政府組織及私人企業間的相互合作，協力建立夥伴關係，推廣及落實永續發展目標，將永續目標深根於我們的日常生活中。

聯合國永續發展目標乃促進和平且包容的社會，以落實永續發展；為了達成此一目標，PPSEAWA Taiwan將持續努力致力於青年培力教育、增進婦女權能和兒童福利、兩性平等和健康社會等座談與活動，期能將永續目標融入每個人的生活態度中。PPSEAWA Taiwan將會繼續秉持傳統，與PPSEAWA各會員國的姊妹們一同支持和平的理念，希冀對世界和平有所貢獻。