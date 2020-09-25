來趟不同的中秋連假之旅 台南推安平運河南岸散步路線

中秋連假將至，台南市觀光旅遊局在連假10月2日到4日推出「安平運河南岸」散步路線，安排3梯次免費導覽解說，讓民眾深入了解安平運河南岸歷史、海洋文化及國防教育，即日起開放線上預約報名。

觀旅局指出，台南歷經荷西殖民、明鄭、清領及日治不同時期殖民統治，進入民國時期至今，遺留豐富軍事遺址，此次推出「安平運河南岸」散步路線，億載金城的大砲台是全台第一座西式砲台，對台灣的海防軍事有重要象徵意義。

走過馬路到德陽艦園區，可看見S-2T反潛機（鯊魚機）、 M5A1輕戰車、M8自走榴炮車及海軍除役驅逐艦「德陽艦」等國防實體機展示。S-2T型反潛機主要為執行反潛作戰、反艦監視及追蹤並執行海上巡邏及搜救工作，由於有海洋迷彩塗裝及獨特鯊魚嘴機頭，在國軍戰機中獨樹一幟，搶眼的鯊魚彩繪，受到廣大的軍事迷喜愛。

沿著安億路往前走到台灣船園區，為復原一艘鄭成功時代的船「台灣成功號」。走到林默娘紀念公園，林默娘雕像默默守護安平港進出漁船，最後走到安平港濱歷史公園，觀旅局表示，以府城歷史的時光隧道為構想，由東向西依據歷史的脈絡做規畫，包含主題有史前、荷西、明鄭、清朝、日本、民國及展望等7個時代，將台南府城的歷史設計成時光隧道。

觀旅局表示，10月2日至4日上午各有1梯次，共3梯次免費導覽解說，即日起開放線上預約報名，每梯次約20人，民眾可上「台南旅遊網」官網（ https://www.twtainan.net/ ）的「米其林三星之旅」預約報名。