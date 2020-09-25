2020文鼎字體冊 獲美國高峰創意金獎、最佳獎

才剛獲得今年德國紅點設計獎肯定的「2020文鼎字體冊」，近日又再度奪下美國高峰創意大獎的金獎及最佳獎，設計師江宏達說，希望藉得獎喚起大眾對字體設計的重視。

近日台灣設計師江宏達以「2020文鼎字體冊」奪下美國高峰創意大獎（Summit Creative Award）的「金獎」（Gold）及「最佳獎」（Best of Show）。今年有4000多件作品參賽，只有8件作品獲得最高級別的「最佳獎」。江宏達在「平面設計類-印刷媒材項目」贏得最佳獎，另外又在「宣傳冊」類別獲得金獎，雙料獲獎。

「2020文鼎字體冊」由文鼎字型公司委託江宏達設計，完整收錄文鼎字型30年來近千套字體。江宏達今天接受中央社記者電訪時表示，他將文鼎字體重新歸納整理為4類，「經典字型類」、「書法藝術類」、「英歐文、複雜語系及合作字體類」、「裝飾類」，並以各式尺寸組合成冊，使用時可拆式夾釘組裝，呈現創意及設計感。

江宏達表示，文鼎字型公司成立30多年，過去給客戶參考的字型目錄，多半印成像厚厚的電話本，再者就是印成A4紙散裝，有時這個月才剛印完的目錄，下個月又新增字體，就得再重印一本，造成許多紙張浪費。

江宏達幫文鼎字型公司把超過上千套字體歸類整理，並設計出一款類似開合夾的型錄，可自由抽換、新增新的字體目錄。

江宏達笑說，起初以為花3、4個月就可完成，沒想到最後花了一年半的時間，讓他更能體會文鼎從事字體設計的辛苦，尤其中文字筆畫多，光是調整字體的平衡就要耗上不少功夫。

他認為，透過這次得獎，希望能喚起大眾對字體設計的重視，更呼籲民眾要購買正版字體，「這實在是一項不簡單且使人敬佩的產業」。

為了呈現字體不同的形式與樣貌，文鼎字型公司另外也邀請16名設計師，運用文鼎字型進行設計創作，讓不同類型的字體透過設計師的巧思及創意，看見更多字體豐富的面貌。