彭啟明：中秋連假後期水氣增多趨勢 北部迎風面恐降雨

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，這波鋒面雲系伴隨東北風，如預期在新竹以北到宜蘭、花蓮都有雨勢，新北市的瑞芳、金山、萬里等迎風面，加上東北風等地形因素，最多累積下了40-50毫米，不過屏東山區還是有午後熱對流，昨天下午在霧台及山地門下了約60-70毫米。

昨天晚上東北風顯著增強，加上仍有些飄雨，清晨低溫北部普遍降到20-22度，和過去幾天24-25度有點落差，有點涼意。

中南部則不受到這波東北風影響，仍是背風面，大氣較為穩定，沿海的風勢較大，清晨溫度仍有24-25度，和北部有3-4度的差別。而白天北部回溫也有限，預計這幾天都約30度以下，中南部則還有34-35度，感受上差別很大。

彭啟明說，到下周一、周二都是類似的天氣型態，甚至還會延伸到中秋連假，大致上都是東北風型的天氣，但有時中國南方的雲系東移，帶來水氣，北部、東北部的迎風面就有顯著的降雨，例如周日到下周一水氣可能較多，北部容易有斷斷續續的雨勢，降雨時間比較長。

下周二、周三則是水氣減少，各地都會相對晴朗。他說，這種東北風型的天氣，也和地形有很大關係，有時過一個山頭或角度就會差別很大。不過降雨強度不是太強，多是綿綿細雨型態。

彭啟明說，預估下周四中秋節當天晚上仍是東北風天氣，不過水氣稍減少，北部東北部雲量略多，偶有月亮露出，中南部則較為晴朗，應該都可以看到月亮。

他說，中秋連假四天，整體上還是東北風，但仍要留意水氣在後期有增多的趨勢，北部迎風面要留意降雨的可能性。不過大致上中秋四天連假的天氣還算穩定，可以安排戶外活動，北部及東北部稍微更新氣象預測即可。