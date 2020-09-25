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中秋賞月中南部最適合 吳德榮分析4天連假天氣
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天上午起至明天白天有短暫空檔，西半部轉為多雲時晴，北海岸、北部山區及東半部偶有局部短暫雨，中南部山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率；白天舒適至微熱，各地早晚偏涼。今天北部20至30度、中部22至35度、南部23至35度、東部22至34度。
他說，明晚至下周一另一股東北風南下，迎風面北部及東半部雲量再增多、轉為有局部陣雨的天氣，中南部山區午後有局部短暫雷陣雨；北台灣明顯偏涼，中南部中午微熱、早晚涼。
下周二、周三東北風水氣減少，北部多雲、中南部晴時多雲，東半部及北海岸偶有局部短暫陣雨，中南部山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。
吳德榮表示，中秋節4天連假台灣附近東北風轉偏東風，西半部平地大多為晴時多雲、舒適微熱的天氣，山區午後及東半部偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；氣溫逐日回升、白天微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，日夜溫差大。不過，此為模式第7天至第10天的初步模擬，模式還會調整，需逐日作微幅的修正。
至於下周四中秋夜是否適合賞月？他說，大氣穩定，北部及東半部迎風面因水氣堆積，賞月略受低雲干擾，但仍有機率；而背風面中南部午後發展的雲層已消散、本是適合賞月的天氣。
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