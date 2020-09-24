預約51.5噸高麗菜竟是場空？北農認疏失、啟動人評調查

台北農產運銷公司遭內部員工檢舉疑作假帳，去年12月28日高麗菜拍賣價格每公斤5元至10元不等，但北農卻在拍賣後，灌入沒經拍賣的51.5噸高麗菜，每公斤價格17元，而且不僅未列入拍賣所得，也不知這批菜流向，北市議員鍾小平質疑交易涉假。北農今晚坦承作業疏失，實際交易僅27噸，交易日也不是12月28日，時任業務部經理、第一、第二批發市場主任已自請處分，北農啟動人評會調查。

鍾小平今上午邀北農董座黃向羣、總經理翁震炘召開記者會，會間不斷追問北農跟誰買貨、交易明細，並要求提供匯款單，翁震炘表示會再整理，「匯款記錄我要問一下」。

北農稍早發布新聞稿，坦承作業疏失，翁震炘受訪表示，當天高麗菜到貨量比平日多出100噸，為能疏導貨源，採取預約交易模式，立即連繫友善企業進場預購51.5噸，同時將企業認購數量提前登入系統，不料買方沒依約定完成交易，北農卻已將企業認購數量輸入系統，也沒即時更新拍賣系統。

翁震炘表示，企業當天沒實際買，是一直到1月7、8日，才陸續有企業進場認購，實際認購量僅27噸。至於這51.5噸蔬菜銷往何處？翁震炘表示，如果企業沒買成，當天的菜就會進入拍賣市場，北農就沒幫到忙。

北農表示，交易作業上出現疏失，北農時任業務部經理、第一、第二批發市場主任也自請處分，北農將進行人評會調查，檢討相關作業流程務必確實，重申相關情事不得再發生。