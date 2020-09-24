快訊

共軍八日內七度擾台 運八反潛機再侵我西南防空識別區

預約51.5噸高麗菜竟是場空？北農認疏失、啟動人評調查

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市議員鍾小平（左2）今上午邀北農董座黃向羣（左1）、總經理翁震炘（左3）召開記者會。記者趙宥寧／攝影
北市議員鍾小平（左2）今上午邀北農董座黃向羣（左1）、總經理翁震炘（左3）召開記者會。記者趙宥寧／攝影

北農產運銷公司遭內部員工檢舉疑作假帳，去年12月28日高麗菜拍賣價格每公斤5元至10元不等，但北農卻在拍賣後，灌入沒經拍賣的51.5噸高麗菜，每公斤價格17元，而且不僅未列入拍賣所得，也不知這批菜流向，北市議員鍾小平質疑交易涉假。北農今晚坦承作業疏失，實際交易僅27噸，交易日也不是12月28日，時任業務部經理、第一、第二批發市場主任已自請處分，北農啟動人評會調查。

鍾小平今上午邀北農董座黃向羣、總經理翁震炘召開記者會，會間不斷追問北農跟誰買貨、交易明細，並要求提供匯款單，翁震炘表示會再整理，「匯款記錄我要問一下」。

北農稍早發布新聞稿，坦承作業疏失，翁震炘受訪表示，當天高麗菜到貨量比平日多出100噸，為能疏導貨源，採取預約交易模式，立即連繫友善企業進場預購51.5噸，同時將企業認購數量提前登入系統，不料買方沒依約定完成交易，北農卻已將企業認購數量輸入系統，也沒即時更新拍賣系統。

翁震炘表示，企業當天沒實際買，是一直到1月7、8日，才陸續有企業進場認購，實際認購量僅27噸。至於這51.5噸蔬菜銷往何處？翁震炘表示，如果企業沒買成，當天的菜就會進入拍賣市場，北農就沒幫到忙。

北農表示，交易作業上出現疏失，北農時任業務部經理、第一、第二批發市場主任也自請處分，北農將進行人評會調查，檢討相關作業流程務必確實，重申相關情事不得再發生。

北農 高麗菜

延伸閱讀

議員指虛報菜價 北農：預約交易有留存紀錄

北農跟誰收購51.5公噸高麗菜？翁震炘語塞：回去看資料

發布高麗菜超種紅色警戒 台東縣農業處：別再搶種

黃珊珊成政治棄婦？柯文哲：我沒有要割捨她

相關新聞

雙鋼印口罩今首賣 新北：廠商建議改台灣圖案陸不敢仿

實名制雙鋼印口罩今天上路，新北市藥師公會理事長陳昭元表示，新北各區藥局都沒有排隊人潮，有廠商建議避免陸製口罩混充，提議可...

中秋前物價調查：豬肉價跌、雞肉小漲 2成3月餅漲價

中秋節前夕，行政院今召開「穩定物價小組」會議，發現國內毛豬肉品市場拍賣價為每公斤69.8元，較去年同期下跌9.3%，白肉...

今晚到明天北北基防大雨！氣象局：東北風挾雨到下周一

北北基大雨特報！中央氣象局稍早針對三縣市發布大雨特報，今晚到明天受到東北風影響，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機...

2歲跌入熱鍋全身56％燙傷 他從不能蹲到活蹦亂跳

每年服務逾530個燒傷顏損兒家庭的陽光基金會，邀來台灣桌球好手江宏傑、前日本桌球名將福原愛「傑愛夫妻」，與小陽光們拍攝影...

交通部估中秋車潮史上最嚴峻 用路人注意「4時段」最塞

中秋連假即將到來，交通部預估車流量直逼大年初一，恐創下歷年中秋連假最高紀錄。交通部今下午召開部務會議，部長林佳龍指示嚴陣...

農委會：提高進口大蒜品質 國內價格將逐漸恢復穩定

本月蒜頭一度漲破天價，雲林縣西螺果菜市場大蒜交易價每公斤曾飆上434.4元，不過農委會今表示，已輔導大蒜業者提高進口大蒜...

氣候變遷捕撈減少 中秋節前秋刀魚漲近1.4倍

中秋節將至，根據農委會漁業署官網，最近一週秋刀魚全台交易均價每公斤52.3元，對比去年節前同期22元，漲近1.4倍。漁業...

淡水環境藝術節缺經費 踩街、劇場分年辦

新北市淡水環境藝術節，是淡水每年秋季的盛大活動，今年即將邁入第12年，分成藝術踩街及環境劇場兩大主要活動，，因經費逐年減少，淡水區公所今年只舉辦踩街，明年再舉辦環境劇場，踩街、劇場分隔年辦。

【青埔荒地變黃金】生活機能仍不足蜜月期後的發展隱憂

5年前的青埔，在地人形容這是個「草比人高、狗比人多」的地方，短短5年時間，青埔荒地大翻身，變身購物娛樂城，這這場進化仍是...

把握鋒面過境 石門水庫施放高空增雨焰彈

今年夏秋兩季都碰上颱風轉彎，連指望降下豐沛的雨量也破滅。水利署把握這兩天鋒面過境，人工增雨作業團隊今天做好準備，下午3點...

中秋國慶連假 阿里山入園半價

10月1日至11日阿里山等國家森林遊樂區，林務局將提供入園門票半價優惠；阿里山遊樂區在中秋、國慶連假期間，在大門外設有1...

【青埔荒地變黃金】大江在地元老深耕近20年、環球A19智能商場接棒

5年前的青埔，在地人形容這是個「草比人高、狗比人多」的地方，短短5年時間，青埔荒地大翻身，變身購物娛樂城，這這場進化仍是...

熱門新聞

台鐵便當全新商標曝光！ 袋子、筷子長這樣

一天一酪梨身體產生驚人變化 他大推：神等級的水果

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

雙鋼印口罩開賣首日 民眾還是滿臉問號

中秋節天氣看這！吳德榮：賞月機率大增 中南部最佳

員工中秋請4爽放11天！ 他怨「年輕人沒企圖心」 網批：慣老闆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。