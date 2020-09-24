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農委會：提高進口大蒜品質 國內價格將逐漸恢復穩定

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
農委會表示，國內價格將逐漸恢復穩定。本報資料照片
農委會表示，國內價格將逐漸恢復穩定。本報資料照片

本月蒜頭一度漲破天價，雲林縣西螺果菜市場大蒜交易價每公斤曾飆上434.4元，不過農委會今表示，已輔導大蒜業者提高進口大蒜品質，以符合檢疫規定，並輔導業者將不合格大蒜轉運至第三國清理，國內大蒜價格將逐漸恢復穩定。

行政院今召開「穩定物價小組」會議，農委會提出「國內大蒜供需現況及調節措施」報告。

農委會表示，為穩定國內大蒜產銷，已輔導大蒜業者提高進口大蒜品質以符合檢疫規定，並輔導業者將不合格大蒜轉運至第三國清理，符合國內檢疫規定後，再報驗進口。透過上開措施，預期進口大蒜將可補充國內大蒜供應不足缺口，充裕國內市場供給，國內大蒜價格將逐漸恢復穩定。

公平會補充指出，將持續針對國內主要盤商進行調查，以查明是否有藉機聯合哄抬價格行為。若查獲盤商之間藉疫情影響進口供給，有聯合操控市場供應量及價格之事證，將予以嚴懲，並依「公平交易法」第40條規定最高處以新台幣5千萬元罰鍰。

法務部表示，已指示調查局各外勤處站，妥善運用諮詢關係，加強蒐報有無人為哄抬蒜價事證，若情資查證屬實，立即分案，速查嚴辦。

行政院副院長、小組召集人沈榮津則要求農委會確實分析大蒜整體供需狀況，特別是一直到明年2月產季前的供需情形；另外，沈榮津也提醒，現在科技發達，應運用大數據，邀集專家學者建立產銷預警機制，建置整年整套的蔬果、水產及肉品等農產品在不同時期的產銷情形，利用政策引導解決產銷問題。

農委會 行政院

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