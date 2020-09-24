中秋前物價調查：豬肉價跌、雞肉小漲 2成3月餅漲價

中秋節前夕，行政院今召開「穩定物價小組」會議，發現國內毛豬肉品市場拍賣價為每公斤69.8元，較去年同期下跌9.3%，白肉雞則是每公斤49.7元，上漲了14.6%；另外，量販店、超市及便利商店所販售的月餅，有2成3都漲價。

行政院副院長、小組召集人沈榮津會中要求，農委會、行政院消保處及相關部會密切掌市場供應量價變化，全力調節相關產品供應量，穩定價格，若發現異常情形，應即時查處。

農委會指出，今年蔬菜未受颱風影響，生長情形正常，中秋節前第2週台北果菜市場蔬菜平均批發價格每公斤30.3元，較去年同期下跌27.9%，預計中秋節前5日台北果菜市場蔬菜供應量將微幅上升；水果部分，節前第2周台北果菜市場批發價格每公斤45.1元，較去年同期下跌6.0%；預計中秋節前5日台北果菜市場水果每日供應量亦會微幅上升。

國內毛豬肉品市場拍賣價，節前第2週每公斤69.8元，較去年同期下跌9.3%；已協調於中秋節前1週每日毛豬供應量增為2萬4502頭，較9月平日2萬3160頭，增加5.8%。

白肉雞每公斤49.7元上漲了14.6%，預計供應量將從每周450萬隻提高至460萬隻，而土雞及雞蛋小漲為58.3元及46.8元，2.9%及2.1%；水產部分在節前第2週水產品價格每公斤98.2元，較去年同期下跌5.9%；預計節前1週平均日供應量由310公噸提升至360公噸。

行政院消保處則指出，量販店、超市及便利商店之月餅，有7成價格不變，另有2成3價格上漲，價格尚稱平穩。