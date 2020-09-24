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公視董事難產 李永得：立院已推舉遞補審查委員蕭新煌

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
立院開議後，已於18日推舉並同意蕭新煌擔任第七屆公視董監事審查委員。圖片取自立法院網站
立院開議後，已於18日推舉並同意蕭新煌擔任第七屆公視董監事審查委員。圖片取自立法院網站

公視第七屆董事難產，去年就該上任的董事會，迄今只選出七名董事，上月又因審查委員一人因公請辭延宕遴選進度。文化部長李永得今天透露，立院開議後，已於上周五推舉並同意蕭新煌擔任第七屆公視董監事審查委員，遞補之前因擔任印度代表而請辭的陳牧民。新一波的公視董事的推薦名單已送至行政院，但行政院還未核定。

根據公視法規定，公視董事須經四分之三審查委員同意通過，門檻過高導致每屆董事會都遇到難產問題，還有一屆歷經三年才選出。公視去年九月選出第七屆公視董事七名董事，還有十四名董事待選出。李永得五月上任文化部長後，八月提出推薦名單等行政院核定。

文化部提出的公視董事推薦候選名單，按規定必須經行政院核定、送給審查委員會後，才能公布。當審查委員變動，文化部必須行文給行政院、行政院同意後去函給立法院，請當初推薦此一委員的政黨重新推薦，推薦後還必須由立法院審議通過。今年四月立法院選出來的公視董監事審查委員會，其中一名審查委員陳牧民之後擔任印度公使，此一工作屬公職不宜擔任審議委員，因此提出辭呈，也讓審查進度耽擱。

李永得表示，審查委員補足後，近期會先召開會前會，他會跟審查委員會面，委員也會溝通此次審查的方式、時程等。而行政院核定文化部提出的公視董事推薦名單後，文化部還必須跟提名人選一一確認其意願，之後交由審查委員開會審查，審查過後才會公布名單。他表示，審查方式和時程，都必須尊重審查委員的決定。

公視 行政院 文化部

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