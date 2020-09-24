2歲跌入熱鍋全身56％燙傷 他從不能蹲到活蹦亂跳

每年服務逾530個燒傷顏損兒家庭的陽光基金會，邀來台灣桌球好手江宏傑、前日本桌球名將福原愛「傑愛夫妻」，與小陽光們拍攝影片，呼籲大眾捐款支持燒傷顏損兒生心理重建服務經費，幫助燒傷顏損孩子獲得完善生心理重建服務，營造更友善的成長環境，3歲的淋淋及爸爸也出席記者會，分享復健歷程的辛苦。

家裡開飲料店的淋淋，2歲時不慎跌入熱湯鍋，全身遭受56%二至三度燙傷，送醫時已休克昏迷，搶救兩周、甚至插管才脫離險境，加護病房就住了一個月。淋淋的爸爸回憶，孩子出院後，晚上睡覺常做惡夢或搔癢難耐，小手到處亂抓，本身就有異位性皮膚炎的淋淋，常伸手摳一摳，一塊皮就掉下來，動輒血肉模糊，早上起床棉被掀開都是血。

淋淋爸爸說，因陽光基金會的主動接觸，他才開始懂得如何陪伴淋淋復健，除了帶到基金會復健，每天在家至少一、兩次，花20分鐘的時間用遊戲引導的方式，帶著淋淋活動肢體、按摩伸展，爸爸心疼地說，不知道要做到甚麼程度才會改善，但只能一直做，希望孩子往後生活不因燒燙燒受影響。

歷經1年多的復健後，淋淋從原本走路不穩，不能蹲、抬高手，到現在跑跳自如、個性活潑，今天記者會上，天真可愛的淋淋更成為全場焦點，但淋淋爸爸坦言，仍憂心將來淋淋上學會遭受同學的異樣眼光，淋淋接下來也需要面對許多重建手術。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，燒傷顏損孩子成長過程不僅要承受無數手術、復健及異樣眼光，父母也承受極大照顧壓力，希望社會大眾款支持「燒傷顏損兒生心理重建服務經費」，成為這些家庭的助力，陪伴燒傷顏損孩子快樂長大。