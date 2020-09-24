今晚到明天北北基防大雨！氣象局：東北風挾雨到下周一

北北基大雨特報！中央氣象局稍早針對三縣市發布大雨特報，今晚到明天受到東北風影響，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。東北風將持續影響到下周一。

氣象局，周六仍受到東北風影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，南部地區及中部山區午後有局部短暫雷陣雨；北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚稍有涼意。

氣象局說，下周日、一東北風持續影響及華南雲雨區東移，降雨範圍增加，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，下周二東北風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，下周三、四水氣減少，僅東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

另外，氣象局說，周六晚起至下周日基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率，前往海邊請注意安全。