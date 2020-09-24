【青埔荒地變黃金】生活機能仍不足蜜月期後的發展隱憂

5年前的青埔，在地人形容這是個「草比人高、狗比人多」的地方，短短5年時間，青埔荒地大翻身，變身購物娛樂城，這這場進化仍是進行式，這當中的開路先鋒與後繼者，是如何做到讓青埔產生質變，把荒地變黃金。

自今年暑假開始，桃園高鐵站旁隨著IKEA、新光影城、Xpark水族館、COZZI Blu和逸飯店相繼開幕，與原有的華泰名品城連成一氣，有如打通脈絡效益加乘，讓「桃園青埔」的話題不斷，各地人潮蜂擁而至，可說搶盡全台百貨風頭。

繼華泰集團的華泰名品城單打獨鬥近5年後，還有6大國內外重量級集團群起插旗青埔，包括國泰人壽集團的桃園國泰置地廣場、香港牛奶國際集團的IKEA桃園青埔店、新光集團的新光影城、日本西武集團的橫濱八景島水族館，還有冠德集團的環球購物中心在桃園捷運的商場布局。

●帶動桃園百貨零售多元發展

桃園青埔商圈崛起，逐漸改變消費者購物逛街習慣喜好，桃園百貨零售勢力從「北桃園到南桃園」、「都會型百貨到大型購物商場」各占一片天。

華泰名品城總經理梁曙凡指出，桃園是人口在成長的城市，加上桃園除了市區型百貨，還有outlet，大江、台茂等大型社區商場。在台北則是狂開百貨，大家都在搶市場、搶廠商，若桃園的零售業者有意識到同質性太高對產業不會有太多加乘效果時，有機會走出不一樣商業模式，針對不同消費需求端出不同的東西，零售多元發展的機會比台北多很多。

大江購物中心認為，每個商場都有屬於自己的魅力與優勢，只要定位明確且具特色都有機會獲得消費者的青睞，將來商場的趨勢不見得是「大型商場時代」，而是屬於「消費者的時代」。

●青埔蜜月期後的發展隱憂

即使現在青埔多了許多大型商業設施，但不少民眾對青埔的評價呈現正反兩極，尤其對居住在當地的在地人來說，日常生活必備機能不見得是購物商場、水族館，當地更欠缺超市、市場、學校、醫院等居住必須元素。且各大商場全開後，就是交通黑暗期，周末聯外道路一路塞，消費者甚至會怪商場配套措施不足、停車位不足，在假日根本不敷使用。

梁曙凡坦言，青埔商圈目前生活必要建設仍欠缺、要養個孩子的機能欠缺，很多事必須跑到中壢、內壢才能辦，短期內還有進步的空間，但長期來看，青埔是會好的。

大江購物中心副總經理何旭魁認為，鄰近高鐵桃園站的青埔商圈現階段算是「發展期」，整個商圈擁有廣大腹地、交通便利等地理優勢足以吸引更多民間企業財團在此投資落腳，接下來有機捷A19的環球購物中心、大江購物中心二期陸續開幕，周邊還會有橫山書法公園、桃園市立美術館、流行音樂劇場等特色景點與藝術場館能吸引大批人潮前來，還有政府正在加速推動的航空城計畫、亞洲矽谷計畫等重大建設，有助於增加產業發長動能，青埔商圈未來的發展可說是潛力無限。

●桃園人口紅利成長中 青埔關鍵數字

桃園市近五年人口快速、成長率9.27%，五年來增加20萬人，總人口突破225萬。永慶不動產青埔高鐵站前加盟店店長林蓁莉表示，桃園青埔高鐵特區近年因為交通建設及生活機能陸續到位，近一年移入人口至少增加1至2成，以來自桃園、中壢、新竹、台北等地區居民最多，且因價格較親民，吸引小夫妻、年輕自住或是退休族群陸續移居，購屋熱度較去年增加2至3成左右。