快訊

今晚到明天北北基防大雨！氣象局：東北風挾雨到下周一

王又正掰了「新聞深喉嚨」曝最新動向：我要再度出征了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【青埔荒地變黃金】大江在地元老深耕近20年、環球A19智能商場接棒

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心桃園A19，將建構為全新零售智能商場，預計2021年開幕。圖／環球購物中心提供
環球購物中心桃園A19，將建構為全新零售智能商場，預計2021年開幕。圖／環球購物中心提供

5年前的青埔，在地人形容這是個「草比人高、狗比人多」的地方，短短5年時間，青埔荒地大翻身，變身購物娛樂城，這這場進化仍是進行式，這當中的開路先鋒與後繼者，是如何做到讓青埔產生質變，把荒地變黃金。

自今年暑假開始，桃園高鐵站旁隨著IKEA、新光影城、Xpark水族館、COZZI Blu和逸飯店相繼開幕，與原有的華泰名品城連成一氣，有如打通脈絡效益加乘，讓「桃園青埔」的話題不斷，各地人潮蜂擁而至，可說搶盡全台百貨風頭。

繼華泰集團的華泰名品城單打獨鬥近5年後，還有6大國內外重量級集團群起插旗青埔，包括國泰人壽集團的桃園國泰置地廣場、香港牛奶國際集團的IKEA桃園青埔店、新光集團的新光影城、日本西武集團的橫濱八景島水族館，還有冠德集團的環球購物中心在桃園捷運的商場布局。

●大江購物中心在地元老深耕近20年

談到青埔，2001年開幕的大江購物中心才是正港在地元老。當時購物中心周邊道路不是一般常見的柏油路，而是黃澄澄的泥土路面，大江購物中心財務長兼開發副總經理陳淑華回憶道，當時當地人還曾開玩笑說，「駕訓班最常安排學員去大江購物中心附近練習開車，因為都沒有車很適合新手駕駛上路啊。」

華泰名品城、桃園國泰置地廣場陸續進駐後，讓青埔商圈產值加乘放大。大江購物中心副總經理何旭魁表示，回溯2015年華泰名品城開幕初期，因商圈人潮外溢關係，當時每周業績、交易筆數皆明顯成長，該年度業績較前一年同期成長4.9%。如今商圈規模逐年擴大，業績至今不減反增，與去年同期相比仍有雙位數成長，再次驗證商圈共榮共好「把餅做大」，不僅可創造話題更能帶動周邊經濟效益。大江購物中心今年業績目標58億元、可望挑戰60億元，年平均成長10%以上。對比開幕第一年的業績10多億元，現在成長了近6倍。

相較華泰名品城、桃園國泰置地廣場緊鄰高鐵，青埔的崛起讓更多外縣市的消費者開車前來，鄰近一號、二號高速公路交流道的中壢大江購物中心同樣擁交通優勢，再加上汽、機車停車場全年免收停車費，對於前往看電影、用餐、購物的民眾來說都是一大誘因與競爭優勢。不只如此，大江通過桃園市政府都市計畫變更後，目前正積極籌備大江二期改造計畫，預定地在本館旁、大江紡織舊址4公頃的土地面積，與現有的一期共計9公頃，提供全新商場型態，預計2024年第一季開幕見客。

●下一棒環球購物中心桃園A19

環球購物中心（Global Mall）成立迄今15年，全台已有7家商場，也是全台發展最多的車站型連鎖商場。第8家商場桃園A19是首家結合冠德住宅的大型複合式商場，也是第6家車站型、第3家桃園捷運沿線商場（桃園A8、林口A9與桃園A19），同時更將建構為全新零售智能商場，預計2021年開幕。

A19位於青埔，是近期桃園重點發展區域，除了棒球場，未來還會有會展中心、亞洲矽谷中心，集交通及生活機能的便利性，A19將以發展城市綜合體為目標(住宅、商場、軌道)，串連官方投入的重大建設及跨界企業攜手發展生活圈。

青埔地區移入人口持續增加，超過上萬新戶的住民需求，環球購物中心桃園A19為地上七層、地下兩層的商場，同時與樂天市場、樂天桃猿隊攜手合作打造樂天生活圈，未來將透過點數經濟串聯線上線下平台，並結合球場擴大商場購物服務與體驗，主打民眾到A19看球賽及演唱會，還能享有多元化購物、美食與娛樂等體驗。

大江購物中心建蓋前，周邊望眼所及無高樓。圖／大江購物中心提供
大江購物中心建蓋前，周邊望眼所及無高樓。圖／大江購物中心提供
環球購物中心A19開幕前，先透過Beer Garden假日市集串聯桃園捷運、市集及棒球場空中通道，為商場未來將創造的生活、購物、娛樂機能接軌暖身。圖／環球購物中心提供
環球購物中心A19開幕前，先透過Beer Garden假日市集串聯桃園捷運、市集及棒球場空中通道，為商場未來將創造的生活、購物、娛樂機能接軌暖身。圖／環球購物中心提供
大江二期改造計畫，與現有的一期共計9公頃，預計2024年第一季開幕。圖／大江購物中心提供
大江二期改造計畫，與現有的一期共計9公頃，預計2024年第一季開幕。圖／大江購物中心提供
大江購物中心今年業績目標58億元，預計再創歷年新高。圖／大江購物中心提供
大江購物中心今年業績目標58億元，預計再創歷年新高。圖／大江購物中心提供
2001年開幕的大江購物中心是青埔在地元老。圖／大江購物中心提供
2001年開幕的大江購物中心是青埔在地元老。圖／大江購物中心提供

環球購物中心 高鐵

延伸閱讀

【青埔荒地變黃金】華泰名品城精品outlet指標養成記

相關新聞

今晚到明天北北基防大雨！氣象局：東北風挾雨到下周一

北北基大雨特報！中央氣象局稍早針對三縣市發布大雨特報，今晚到明天受到東北風影響，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機...

2歲跌入熱鍋全身56％燙傷 他從不能蹲到活蹦亂跳

每年服務逾530個燒傷顏損兒家庭的陽光基金會，邀來台灣桌球好手江宏傑、前日本桌球名將福原愛「傑愛夫妻」，與小陽光們拍攝影...

交通部估中秋車潮史上最嚴峻 用路人注意「4時段」最塞

中秋連假即將到來，交通部預估車流量直逼大年初一，恐創下歷年中秋連假最高紀錄。交通部今下午召開部務會議，部長林佳龍指示嚴陣...

【青埔荒地變黃金】生活機能仍不足蜜月期後的發展隱憂

5年前的青埔，在地人形容這是個「草比人高、狗比人多」的地方，短短5年時間，青埔荒地大翻身，變身購物娛樂城，這這場進化仍是...

思覺失調患者回歸社會 最大阻礙在污名化

台灣每一百人便有一位思覺失調症患者，好發年齡為15到30歲。許多民眾常誤以為思覺失調症患者只會出現聽幻覺、被害妄想，皆有...

雙鋼印位置口罩好困惑 藥師：認明就不怕買錯

實名制口罩今天起需要印有「雙鋼印」才能在配合的藥局販售，雲林縣藥師公會理事長許新交說，每天的口罩量約前一天就會到達藥局，...

公視董事難產 李永得：立院已推舉遞補審查委員蕭新煌

公視第七屆董事難產，去年就該上任的董事會，迄今只選出七名董事，上月又因審查委員一人因公請辭延宕遴選進度。文化部長李永得今...

淡水環境藝術節缺經費 踩街、劇場分年辦

新北市淡水環境藝術節，是淡水每年秋季的盛大活動，今年即將邁入第12年，分成藝術踩街及環境劇場兩大主要活動，，因經費逐年減少，淡水區公所今年只舉辦踩街，明年再舉辦環境劇場，踩街、劇場分隔年辦。

把握鋒面過境 石門水庫施放高空增雨焰彈

今年夏秋兩季都碰上颱風轉彎，連指望降下豐沛的雨量也破滅。水利署把握這兩天鋒面過境，人工增雨作業團隊今天做好準備，下午3點...

中秋國慶連假 阿里山入園半價

10月1日至11日阿里山等國家森林遊樂區，林務局將提供入園門票半價優惠；阿里山遊樂區在中秋、國慶連假期間，在大門外設有1...

【青埔荒地變黃金】大江在地元老深耕近20年、環球A19智能商場接棒

5年前的青埔，在地人形容這是個「草比人高、狗比人多」的地方，短短5年時間，青埔荒地大翻身，變身購物娛樂城，這這場進化仍是...

中秋健康吃三撇步！烤肉先煮再烤 月餅眾人分享減量

中秋節聚會親朋好友免不了烤肉大餐、各式月餅及美酒，營養師表示，若不注重飲食衛生及攝取量，就可能造成腸胃不適及營養攝取不均...

熱門新聞

台鐵便當全新商標曝光！ 袋子、筷子長這樣

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

一天一酪梨身體產生驚人變化 他大推：神等級的水果

雙鋼印口罩開賣首日 民眾還是滿臉問號

中秋節天氣看這！吳德榮：賞月機率大增 中南部最佳

台灣藝術史上最大浩劫！ 李永得對全華網提四大聲明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。