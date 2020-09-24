【青埔荒地變黃金】大江在地元老深耕近20年、環球A19智能商場接棒

5年前的青埔，在地人形容這是個「草比人高、狗比人多」的地方，短短5年時間，青埔荒地大翻身，變身購物娛樂城，這這場進化仍是進行式，這當中的開路先鋒與後繼者，是如何做到讓青埔產生質變，把荒地變黃金。

自今年暑假開始，桃園高鐵站旁隨著IKEA、新光影城、Xpark水族館、COZZI Blu和逸飯店相繼開幕，與原有的華泰名品城連成一氣，有如打通脈絡效益加乘，讓「桃園青埔」的話題不斷，各地人潮蜂擁而至，可說搶盡全台百貨風頭。

繼華泰集團的華泰名品城單打獨鬥近5年後，還有6大國內外重量級集團群起插旗青埔，包括國泰人壽集團的桃園國泰置地廣場、香港牛奶國際集團的IKEA桃園青埔店、新光集團的新光影城、日本西武集團的橫濱八景島水族館，還有冠德集團的環球購物中心在桃園捷運的商場布局。

●大江購物中心在地元老深耕近20年

談到青埔，2001年開幕的大江購物中心才是正港在地元老。當時購物中心周邊道路不是一般常見的柏油路，而是黃澄澄的泥土路面，大江購物中心財務長兼開發副總經理陳淑華回憶道，當時當地人還曾開玩笑說，「駕訓班最常安排學員去大江購物中心附近練習開車，因為都沒有車很適合新手駕駛上路啊。」

華泰名品城、桃園國泰置地廣場陸續進駐後，讓青埔商圈產值加乘放大。大江購物中心副總經理何旭魁表示，回溯2015年華泰名品城開幕初期，因商圈人潮外溢關係，當時每周業績、交易筆數皆明顯成長，該年度業績較前一年同期成長4.9%。如今商圈規模逐年擴大，業績至今不減反增，與去年同期相比仍有雙位數成長，再次驗證商圈共榮共好「把餅做大」，不僅可創造話題更能帶動周邊經濟效益。大江購物中心今年業績目標58億元、可望挑戰60億元，年平均成長10%以上。對比開幕第一年的業績10多億元，現在成長了近6倍。

相較華泰名品城、桃園國泰置地廣場緊鄰高鐵，青埔的崛起讓更多外縣市的消費者開車前來，鄰近一號、二號高速公路交流道的中壢大江購物中心同樣擁交通優勢，再加上汽、機車停車場全年免收停車費，對於前往看電影、用餐、購物的民眾來說都是一大誘因與競爭優勢。不只如此，大江通過桃園市政府都市計畫變更後，目前正積極籌備大江二期改造計畫，預定地在本館旁、大江紡織舊址4公頃的土地面積，與現有的一期共計9公頃，提供全新商場型態，預計2024年第一季開幕見客。

●下一棒環球購物中心桃園A19

環球購物中心（Global Mall）成立迄今15年，全台已有7家商場，也是全台發展最多的車站型連鎖商場。第8家商場桃園A19是首家結合冠德住宅的大型複合式商場，也是第6家車站型、第3家桃園捷運沿線商場（桃園A8、林口A9與桃園A19），同時更將建構為全新零售智能商場，預計2021年開幕。

A19位於青埔，是近期桃園重點發展區域，除了棒球場，未來還會有會展中心、亞洲矽谷中心，集交通及生活機能的便利性，A19將以發展城市綜合體為目標(住宅、商場、軌道)，串連官方投入的重大建設及跨界企業攜手發展生活圈。