交通部估中秋車潮史上最嚴峻 用路人注意「4時段」最塞

中秋連假即將到來，交通部預估車流量直逼大年初一，恐創下歷年中秋連假最高紀錄。交通部今下午召開部務會議，部長林佳龍指示嚴陣以待，三位次長應分工視察疏運狀況，到第一線掌握疏運狀況，也應提供用路人充分資訊，讓民眾可以掌握即時路況並善用公共運輸。對於紓解車流的客運優惠措施，也要提早上路、做好宣傳，達到時間、運具與路線分流的目標。

根據高公局預估，中秋連假第一天，高速公路車潮將達到125百萬車公里，幾與大年初一一樣，恐是史上最嚴峻。預估南下交通尖峰落於9月30日下午至10月1日上午、北上落於10月3日下午與10月4日下午。為改善國道五號路況，將於10月1日、2日的零晨0時到12時，封閉國五石碇、坪林南向入口，改作為大客車專用道。

林佳龍指出，該次中秋連假交通部提出不少創新的作為，然而各種作為仍需有配套宣傳機制，務必要給用路人充分的資訊，達到路線分流。

他也說，受限國道路幅限制，道路於尖峰時間易有壅塞的狀況，因應此狀況，交通部這次提出各種公共運輸的優惠措施，多數民眾都可以理解與支持，未來應及早決定、露出，並且提早、延後適用時間，讓民眾有誘因利用，達到時間、運具分流的目標。

此外，交通部政務次長王國材也提醒，高公局將於假期期間部分時段封閉國道五號的坪林、石碇交流道，改作為大客車專用道，高公局應加強在國三甲、國道三號上，利用電子看板宣傳，讓小客車駕駛可以充分瞭解。

交通部政務次長陳彥伯也要求路政司同仁，應前往督導確認所有的宣傳標誌都已設置妥當。

交通部說，鼓勵民眾往返東部多使用公共運輸，北花線客運來回只要400元，89條國道客運平均85折，且憑票根宜蘭、花蓮租車還享折扣，抵達景點後45條台灣好行持電子票證享半價優惠。