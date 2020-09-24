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思覺失調患者回歸社會 最大阻礙在污名化

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
醫師表示隨藥物發展，思覺失調症患者經過治療約有六成可以回到原本的樣子；左為陳紹祖、右為邱南英。記者楊雅棠／攝影
醫師表示隨藥物發展，思覺失調症患者經過治療約有六成可以回到原本的樣子；左為陳紹祖、右為邱南英。記者楊雅棠／攝影

台灣每一百人便有一位思覺失調症患者，好發年齡為15到30歲。許多民眾常誤以為思覺失調症患者只會出現聽幻覺、被害妄想，皆有攻擊性行為。彰化基督教醫院精神醫學部主任邱南英表示，隨著藥物發展，思覺失調症患者經過治療，約有六成可以回復原本的樣子，也能繼續勝任老師、警察等工作，但社會對疾病的汙名化，讓患者不敢回歸社會。

邱南英說，思覺失調症是慢性精神疾病，民眾對此疾病熟知的症狀多為正性症狀，包括出現聽幻覺、被害妄想，進而產生攻擊行為，但除了正性症狀外，還有社會退縮、面無表情、沒有動機等負性症狀；判斷力下降、注意力不集中的認知症狀；憂鬱、焦慮等情緒症狀；以及出現胡言亂語和混亂怪異行為的解組症狀。

花蓮慈濟醫院成癮精神科主任陳紹祖表示，過去治療思覺失調症，主要是多巴胺拮抗劑，針對正性症狀將聽幻覺的症狀壓下來，但容易產生負性症狀以及錐體外路徑症候群的副作用，患者容易精神呆滯、思考反應變慢、動作遲緩。

陳紹祖說，許多患者急性期過後，情緒上仍飽受折磨，有些則因為藥物影響造成思考和動作變慢，面對人群有明顯壓力，而不敢重返學業和工作。

現在則出現第二代的口服及長效針劑，以及最新的血清素與多巴胺調節劑，不只處理正性症狀，也避免加重負性症狀和影響認知功能，讓患者脫離急性期後，約有六成能回復原來樣子，回歸社會。

但思覺失調症患者回歸社會最大的困境更在於社會的污名化，甚至有些患者也擔心自己是不是有一天也會在無意識下傷害他人。邱南英說，事實上自己診治過不少警察、老師，治療後病況都十分穩定，但不敢讓人知道病情，擔心只要一曝光就丟掉工作。

邱南英表示，思覺失調症成因複雜，並非單一因素造成，包括遺傳、心理狀態、環境壓力等都可能影響，因此不僅是規律吃藥控制，也要搭配職能治療、心理治療、娛樂治療等非藥物治療，讓患者進入穩定治療的階段，甚至有三成患者治療後完全不再復發。

患者 思覺失調症

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