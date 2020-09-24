【青埔荒地變黃金】華泰名品城精品outlet指標養成記

5年前的青埔，在地人形容這是個「草比人高、狗比人多」的地方，短短5年時間，青埔荒地大翻身，變身購物娛樂城，這這場進化仍是進行式，這當中的開路先鋒與後繼者，是如何做到讓青埔產生質變，把荒地變黃金。

自今年暑假開始，桃園高鐵站旁隨著IKEA、新光影城、Xpark水族館、COZZI Blu和逸飯店相繼開幕，與原有的華泰名品城連成一氣，有如打通脈絡效益加乘，讓「桃園青埔」的話題不斷，各地人潮蜂擁而至，可說搶盡全台百貨風頭。

繼華泰集團的華泰名品城單打獨鬥近5年後，還有6大國內外重量級集團群起插旗青埔，包括國泰人壽集團的桃園國泰置地廣場、香港牛奶國際集團的IKEA桃園青埔店、新光集團的新光影城、日本西武集團的橫濱八景島水族館，還有冠德集團的環球購物中心在桃園捷運的商場布局。

●華泰名品城靠這招收服國際精品的心

讓青埔翻身的源頭，來自一個信念堅定的夢想。華泰飯店二代出身的陳炯福，當時他認為台灣還沒有一座正統的outlet，便欲跨足零售，並找來資金實力堅強的盟友國泰金控二代蔡宗翰合作，在市場上尋找適合土地標的。在2010年由國泰人壽出手標下、總投資超過200億的高鐵桃園站產業專區BOT案。

說到台灣大型outlet商場，前有高雄義大世界，還有與華泰幾乎同期競逐台灣outlet市場的日本三井集團。把時間快轉到4年多前，面對挾著雄厚資源而來的三井集團，華泰當時可說是零售門外漢，要在當時除了高鐵別的什麼都沒有青埔開商場，業界普遍當笑話看，2015年12月華泰名品城一期開幕，被消費者嫌棄品牌少、露天逛街太熱等負評，就連房東國泰集團也擔心華泰可否撐得下去。

但華泰名品城要做正統outlet的核心價值夠明確，重視細節的華泰名品城執行長陳炯福，小至若看到商場設施沒有雙語標誌都會挑剔。華泰名品城總經理梁曙凡談到，做生意除了講究誠心、信用，也務實的指出「身段該軟時要軟，必須挺時則要有所堅持。」她坦言第一年招商有外國顧問協助，但也付出相當代價，「當你沒有品牌知名度時，商業條件就要讓很多，這是一定要付出的成本。」一開始甚至拜訪精品客戶也會臨時被賞閉門羹。

「站在對方角度思考、解決對方問題」是華泰名品城最後一一收服各家精品、品牌心的關鍵；堅持outlet價、嚴格查價的結果，不斷成長的來客、業績反應最直接。曾有精品拿出競爭對手開出免租條件給華泰名品城看，但梁曙凡跟對方說一句，「『免費最貴』，你不知道免費後要付出什麼代價，我們會給你免費也換不到的東西。」二期GUCCI的進駐是華泰名品城經營翻轉期，關鍵指標精品擁有號召力，接連不僅同集團旗下精品陸續進駐，就連其他精品集團也都想來了。後續BURBERRY、BV、BALENCIAGA、PRADA全台唯一Outlet精品陸續進駐，且獨家名單持續擴大中。

這四年多華泰名品城業績逐年擴大，從2016年約40億、2017年約50億、2018年約60億、2019約72億，今年雖遭遇疫情因素仍鎖定80億目標。梁曙凡說到，「什麼是國際性outlet？當中，國際精品是一個很大的吸引力，你只要找到會開outlet，但只會開一家outlet的指標品牌進來，你就贏了。」她談到老闆陳炯福當初對一期開幕陣容不甚滿意，梁曙凡笑著說「但他當初許願的精品，後來都圓夢了。」