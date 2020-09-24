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台灣乳癌發生率高 醫師：乳房重建資訊待提升

聯合報 / 記者簡浩正/台北即時報導
醫師呼籲，患者有重建乳房需求前，應須考量自身身體因素，如皮膚厚薄、術後胸壁的鬆弛程度等，與專業整形醫師進行討論。記者簡浩正／攝影
醫師呼籲，患者有重建乳房需求前，應須考量自身身體因素，如皮膚厚薄、術後胸壁的鬆弛程度等，與專業整形醫師進行討論。記者簡浩正／攝影

台灣女性乳癌發生率，為女性癌症發生率第一位，據衛福部國健署癌登資料顯示，2017年台灣乳癌新增1萬3965人，比20年前成長5倍。

高醫大附設中和醫院乳房外科主治醫師歐陽賦表示，雖現在乳癌治癒率大幅提升，但部分病友除與疾病奮鬥外，還得面對乳房切除後的重建課題。據臨床觀察，治療中全切除乳房患者僅25%左右會進行乳房重建，與美、韓等國超過五成情形相比較低。但在條件許可與情況評估下，重建乳房不僅外觀與常人無異，更完善患者便利性與自信心，認為重建資訊有待提升。

歐陽賦說，據數十年醫學實證經驗來看，乳癌與隆乳沒有任何的關連性，因此乳癌患者在切除乳房後，如有乳房重建需求，目前有自體移植、矽膠等選擇，得先裝置組織擴張器，讓預計植入的位置養出足夠的空間與組織包覆度，再進行下一階段的義乳植入。

他說，乳房重建對病友來說，更重要的是重啟自信、重拾完整人生，就復建與術後心裡條件的考量下，乳房重建應不分年齡。他日前曾收治一名70歲女患者，因乳癌第三期切除乳房後，除沒自信、也減少外出，後決定振作，重建乳房來找回罹病前的生活型態，術後找回自信，更重拾最喜歡的溫泉泡湯消遣。

罹患乳癌的網紅美妝達人崔咪，今也現身說法，表示在完成化療、皮膚狀況穩定後，今年七月底完成乳房重建，感覺重生、也更圓滿。

歐陽賦呼籲，患者有需求前應須考量自身身體因素，如皮膚厚薄、術後胸壁的鬆弛程度等，與專業整形醫師進行討論，並確保所選產品的安全性，如通過TFDA許可、研究報告參考，並諮詢乳癌防治、重建等衛教資訊後，來選擇合適方式，助癒後重啟人生。

高醫大附設中和醫院乳房外科主治醫師歐陽賦表示，在條件許可與情況評估下，因乳癌而切除乳房患者，重建乳房可更完善患者便利性與自信心，但他也認為相關資訊有待提升。記者簡浩正／攝影
高醫大附設中和醫院乳房外科主治醫師歐陽賦表示，在條件許可與情況評估下，因乳癌而切除乳房患者，重建乳房可更完善患者便利性與自信心，但他也認為相關資訊有待提升。記者簡浩正／攝影

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