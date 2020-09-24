國健署與失智協會合作 「遇見德曼莎」盼重視失智人權

台灣失智者逾28萬人，2012年起國際失智症協會將每年9月訂為國際失智症月，每年的9月21日為國際失智症日。國健署今年攜手台灣失智症協會，今明連續2日在南港軟體園區南軟樂活空間舉辦2020年國際失智症月「遇見德曼莎活動及記者會」，透過沙發講座、失智者創作展及胖卡行動咖啡車等系列活動向民眾宣導，打破對失智症的迷思與刻板印象，重視失智者人權。

「加油加油！」一聲聲清脆乒乓球聲響起，70歲的黃勝昌與國健署長王英偉來場桌球對戰，完全看不出罹患失智症。他8年前在職場時出現喪失方向感、記憶力退化情形，一開始以為只是健忘，錯過及早治療時機，後才確診失智症，經歷一段非常沮喪的時期，後透過運動找回自信。

曾是退休教師的白婉芝女士，則在舞台上大秀舞姿，舞出生命、憶起幸福。她曾照顧失智母親多年後，2016年自己也檢查出罹患失智症，此曾讓她非常低潮，幸好在信仰及親友的陪伴下，努力重建健康的生活，活在當下。她說，失智不是傳染病，沒什麼可怕，就是人生的一種經歷。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，「德曼莎」一詞取自失智症英文「Dementia」之音譯，並非一位真實存在的人，而是代表著失智者群體。台灣現已有超過28萬名失智者，推估到民國150年時，失智者將突破88萬人。希望透過上述跨領域的參與合作，早日達到失智友善台灣的目標。