用音樂激盪正能量！「台灣大哥大日月潭花火音樂會」10月17日熱力登場

每年都吸引數萬人共襄盛舉的「台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月17日登場，今年以全新品牌精神「Open Possible能所不能」的概念延伸，邀請率性女聲閻奕格加入，搭配4度站台的實力唱將卓義峯，台灣首席男高音王典也第7度重磅回歸，與樂興之時75人編制的管絃樂團共同演繹超過21首曲目，將古典與流行歌曲貫穿串聯，期望藉由音樂激盪正能量，鼓勵大眾勇於面對挑戰、突破自我，同時向台灣能所不能的防疫英雄致敬。

台灣大哥大總經理林之晨表示，「台灣大哥大日月潭花火音樂會」已邁入第13年，成為日月潭花火音樂嘉年華的重頭戲，至今已創造累積超過31萬人次參與的紀錄。今年選曲緊扣「Open Possible能所不能」精神，在團隊與編曲家櫻井弘二的巧妙編排下，將古典與流行歌曲一氣呵成，包括動漫「灌籃高手」片頭曲《好想大聲說愛你》、冰雪奇緣2《Into the Unknown》、周華健《心的方向》及鄧紫棋《新的心跳》組曲等，並以德弗札克E小調第9號交響曲的《來自新世界》開場。

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」自2011年起於會場為公益團體募款倡議，至今已為22個公益團體募款，募得金額已超過296萬元，今年與財團法人博幼社會福利基金會合作，幫助全台3,500位偏鄉弱勢兒童透過教育脫貧、翻轉人生。

日月潭國家風景區管理處處長洪維新指出，今年受疫情影響，國旅成為大眾放鬆心情的重要出口，「台灣大日月潭花火音樂會」12年來已成為在地的指標性活動，不僅可免費參加，更搭配炫麗奪目的煙花秀，今年消息一釋出，日月潭各大飯店旅館湧現訂單，訂房率已超過約8成。