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北部市區陰雨綿綿 愈晚愈涼

中央社 / 台北24日電
氣象局表示，東北風增強、水氣增加，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，中南部仍維持多雲到晴。圖／聯合報系資料照
氣象局表示，東北風增強、水氣增加，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，中南部仍維持多雲到晴。圖／聯合報系資料照

中央氣象局表示，今天下半天開始，北部、東半部愈晚愈涼，預估晚間至明晨低溫約攝氏22至23度；北部市區屬於陰雨綿綿的情況，降雨多在山區，中南部則屬午後雷陣雨的天氣型態。

中央氣象局表示，東北風增強、水氣增加，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，中南部仍維持多雲到晴；下午開始，中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，前往海邊活動注意安全。

中央氣象局預報員李孟軒告訴中央社記者，下半天北部、東半部會有陣雨，特別在台東會有雷雨或較大雨勢出現；北部在基隆北海岸等地區雨勢較大，會有局部大雨出現的機率。

他說，北部在市區雨量應該不會太多，屬於陰雨綿綿的情況，降雨強度多集中在山區；中南部山區目前也有雷陣雨出現的情況，主要屬於地形降雨。

氣溫方面，李孟軒說，北部高溫與昨天相比有明顯落差，目前觀察會愈晚愈涼，在北部及東半部較明顯，北部高溫約26至28度，今晚至明晨低溫約22至23度；其他地方低溫約24至25度，高溫約32至34度間。

氣象局 低溫

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