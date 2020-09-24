日本熱銷兩百萬台的Style塑形護脊椅，讓你優雅告別肩頸腰酸痛

現代人生活忙碌，不論是長時間使用電腦的上班族、久坐書桌前的學生，還是在家從早忙到晚的全職媽媽，因姿勢不良而導致的肩頸和腰部不適，絕對是其中一個揮之不去的惱人困擾。除了去醫院、整骨治療和預約按摩，還有另一個更健康的好選擇。

在日本風靡追求脊椎健康之人的品牌Style，推出獨家三點支撐的「Style ELEGANT高背款」新型態塑形護脊椅。一次撐起腰、腿、臀，並且接觸面比其他產品更大，從臀部一線延伸到上背，有效分配身體壓力，實現正確穩定的姿勢。

Style ELEGANT高背款塑形護脊椅有優雅的流線外型，搭配大面積的腰背支撐，長時間工作也可以輕鬆維持正確姿勢。 圖／恆隆行 提供

獨家三點支撐挺住腰、腿、臀身兼多職的藝人何妤玟，除了是兩個孩子的媽，還經營一間瑜珈教室，當下課回到家，打理好孩子和工作的事，留給自己放鬆的時間只剩一些些。「每天回到家覺得身心沉重，有這個椅子就好像被支撐起來了。」如她所說，不但可以維持正確姿勢，身心也得安頓。

大面積支撐是長時間久坐也不會腰酸背痛的秘密，何妤玟以瑜珈老師的專業表示，脊椎隨時保持在正位很重要。坐上Style ELEGANT高背款塑形護脊椅，支撐脊椎從底部延伸到天空呈直線，這是身體核心最正確的姿勢，附帶還能改善愛翹腳的壞習慣。「下半身水腫也會慢慢消失，現代女性照顧別人的同時，也要記得寵愛自己。」

輕鬆維持姿勢的重點就在腰、腿、臀的三點支撐設計，Style ELEGANT高背款塑形護脊椅從腰部的S型曲線就開始分散壓力，腿部的椅墊曲面包覆大腿兩側，身體平衡部歪斜，臀部的微傾設計能夠穩定坐姿，上背支撐讓S型線條挺出來，美麗、驕傲、更自信。

日本新形態塑形護脊椅獨家三點支撐設計，有效分散身體壓力。 圖／恆隆行 提供

熱銷兩百萬台，美感與健康一次顧齊告別循環不良、駝背圓肩、軟爛無神的錯誤姿勢，這些都是現代人健康的大敵，坐上美姿調整椅，不用出力、身形自動挺出完美坐姿。自2014年5月到2018年8月，此款護脊椅熱銷超過兩百萬台，AMAZON JAPAN大受好評，能看到網站上許多人興奮的回饋：「從前惱人的腰痛問題，坐上這張椅子竟然真的大幅改善！」、「正確坐姿讓身體能夠平衡，痠麻的疼痛感也消失了！」

有脊椎保健達人鄭雲龍先生好評推薦，身為中國醫藥研究所專任講師，他的YouTube教學影片更超過1,800萬觀看次數，專業度無庸置疑。此外也提醒，若脊椎和腰部疼痛的時間長且嚴重，還是要盡快就醫檢查。

Style ELEGANT高背款塑形護脊椅採用天鵝絨般的表面材質和流線造型，不論到哪裡，健康都是最時髦的配備。使用時記得將臀部盡量坐到最後，想像上半身從頭部往上延伸，身體輕靠椅墊即可。

從今以後，核心肌群訓練、美麗的身體曲線、維持正確姿勢與提升注意力，在這張告別腰背痛、肩頸酸的塑形護脊椅上，通通一網打盡！

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