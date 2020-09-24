台人因疫情滯留海外 每月逾3000人委親友領慢箋

新冠肺炎疫情席捲全球，導致國與國之間流動變困難，台灣人返國也得乖乖居家檢疫14天，對於某些工作上無法配合的人來說，便無法定期返台領慢性病處方籤。為了避免國人因斷藥而在海外面臨健康風險，健保署開放親友代為領藥再寄往海外，4到6月每月都有逾3300人委託代領，以滯留中國、越南、泰國者最多。

健保署統計，2020年3月到6月有8244人因為滯留海外而委託親友代領藥，件數高達1萬2961件，分布遍及48個國家。 若單看第二季，4到6月每個月都有超過3300人委託領藥，領藥件數達9082件，累計藥費1917萬點，當中有四成是在醫學中心領藥，三成在區域醫院。

領藥件數以滯留中國的占七成最多（6362件），其次為越南占一成（949件），第三名為泰國占4%（294件）。代領藥物以三高藥為大宗，前三名依序為降血壓藥、降血脂藥、降血糖藥，領降血壓或降血脂藥的人數都超過3100人，領降血糖藥者也超過2100人。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，這是依據「全民健康保險醫療辦法 」第七條第五款規定辦理，因疫情滯留海外屬於「其他經保險人認定之特殊情形」，可以委託他人向醫師陳述病情，醫師依其專業知識之判斷，確信可以掌握病情，才能開給「相同方劑」。

戴雪詠表示，規定必須要向同一個醫療院所領取相同的處方，因此只限於病情及用藥都穩定的病人。3到6月託人領藥的國人遍布48個國家，發現最遠的還有到中南美洲的多明尼加、宏都拉斯，非洲的烏干達，東歐的羅馬尼亞，以及大洋洲的斐濟、帛琉等國。