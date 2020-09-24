快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台人因疫情滯留海外 每月逾3000人委親友領慢箋

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
因疫情導致國人滯留海外，健保署開放親友代為領藥再寄往海外，4到6月每月都有逾3300人委託代領，以滯留中國、越南、泰國者最多。本報資料照片
因疫情導致國人滯留海外，健保署開放親友代為領藥再寄往海外，4到6月每月都有逾3300人委託代領，以滯留中國、越南、泰國者最多。本報資料照片

新冠肺炎疫情席捲全球，導致國與國之間流動變困難，台灣人返國也得乖乖居家檢疫14天，對於某些工作上無法配合的人來說，便無法定期返台領慢性病處方籤。為了避免國人因斷藥而在海外面臨健康風險，健保署開放親友代為領藥再寄往海外，4到6月每月都有逾3300人委託代領，以滯留中國、越南、泰國者最多。

健保署統計，2020年3月到6月有8244人因為滯留海外而委託親友代領藥，件數高達1萬2961件，分布遍及48個國家。 若單看第二季，4到6月每個月都有超過3300人委託領藥，領藥件數達9082件，累計藥費1917萬點，當中有四成是在醫學中心領藥，三成在區域醫院。

領藥件數以滯留中國的占七成最多（6362件），其次為越南占一成（949件），第三名為泰國占4%（294件）。代領藥物以三高藥為大宗，前三名依序為降血壓藥、降血脂藥、降血糖藥，領降血壓或降血脂藥的人數都超過3100人，領降血糖藥者也超過2100人。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，這是依據「全民健康保險醫療辦法 」第七條第五款規定辦理，因疫情滯留海外屬於「其他經保險人認定之特殊情形」，可以委託他人向醫師陳述病情，醫師依其專業知識之判斷，確信可以掌握病情，才能開給「相同方劑」。

戴雪詠表示，規定必須要向同一個醫療院所領取相同的處方，因此只限於病情及用藥都穩定的病人。3到6月託人領藥的國人遍布48個國家，發現最遠的還有到中南美洲的多明尼加、宏都拉斯，非洲的烏干達，東歐的羅馬尼亞，以及大洋洲的斐濟、帛琉等國。

延伸閱讀

台海局勢緊張 游淑惠警告：台人再「這樣做」大陸恐真打來

男見日人「日常飲食」震撼怎維持身材？曝「關鍵」：台人做不到

醫材極端值可能翻盤？健保署籲醫學會自己跟會員講清楚

醫材新制爭議 挺綠美女醫吳欣岱火大轟：把醫師當笨蛋

相關新聞

對流雲系發展旺盛 高雄、屏東、台東大雨特報

中央氣象局今天表示，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，針對高雄、屏東、台東等3縣市發布大雨特報

台人因疫情滯留海外 每月逾3000人委親友領慢箋

新冠肺炎疫情席捲全球，導致國與國之間流動變困難，台灣人返國也得乖乖居家檢疫14天，對於某些工作上無法配合的人來說，便無法...

泰籍男子工作後突跌倒 竟是急性缺血性腦中風

56歲泰籍男子在搬運鋁門窗後突然跌倒，口齒不清，且左側手腳完全無力動彈，經送童綜合醫院急救，確診為急性缺血性腦中風，童綜...

社會住宅不只提供住所？各類社福服務才是關鍵

在各級政府努力推動下，台灣社會住宅的「量」有明顯提升，積極朝向20萬戶目標邁進。但是，社會住宅如何使人民安居，在至多只有6至12年的居住時間，社會福利服務的導入將是關鍵課題。本文將從社會住宅應扮演的角色、功能談起，論述為何社宅需結合「社會福利服務」，以及可以如何操作。

雙鋼印位置口罩好困惑 藥師：認明就不怕買錯

實名制口罩今天起需要印有「雙鋼印」才能在配合的藥局販售，雲林縣藥師公會理事長許新交說，每天的口罩量約前一天就會到達藥局，...

還好被甩了！男友嫌她太胖提分手 女大生五個月後辣出新高度

女大生楠楠今年一月被男友狠甩，理由是｢妳真的很胖欸，你的外表那關我還是過不去｣，她花五個月時間努力健身，體脂從34%降到24%，體重掉7公斤，穿比基尼變超辣。超勵志故事，登上網路討論熱區，被稱｢最美復

憂不能回歸社會 醫：思覺失調患者是疾病受害者

思覺失調症患者除妄想、幻聽，也常承受情緒症狀。精神科醫師提醒，病人常焦慮不安、憂心不能正常回歸社會，社會應避免污名化，降...

國健署與失智協會合作 「遇見德曼莎」盼重視失智人權

台灣失智者逾28萬人，2012年起國際失智症協會將每年9月訂為國際失智症月，每年的9月21日為國際失智症日。國健署今年攜...

台灣乳癌發生率高 醫師：乳房重建資訊待提升

台灣女性乳癌發生率，為女性癌症發生率第一位，據衛福部國健署癌登資料顯示，2017年台灣乳癌新增1萬3965人，比20年前...

用音樂激盪正能量！「台灣大哥大日月潭花火音樂會」10月17日熱力登場

每年都吸引數萬人共襄盛舉的「台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月17日登場，今年以全新品牌精神「Open Possib...

北部市區陰雨綿綿 愈晚愈涼

中央氣象局表示，今天下半天開始，北部、東半部愈晚愈涼，預估晚間至明晨低溫約攝氏22至23度；北部市區屬於陰雨綿綿的情況，...

報時光聯手積木丼 揪你2021一起過「虎日子」

甫獲得金鼎獎數位出版類推薦的《報時光》，過去2年推出叫好又叫座的「老派的生活日曆」，今年邁入第3本，以「今年來不及的，明年我們好好過」的主題獲得眾籌好評，今日宣佈與募資成績前段班的虎爺聯手，要送給粉絲

熱門新聞

東北風報到！明雨勢最劇烈北東轉濕涼 中秋烤肉被雨淋

台鐵便當全新商標曝光！ 袋子、筷子長這樣

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

雙鋼印口罩開賣首日 民眾還是滿臉問號

中秋節天氣看這！吳德榮：賞月機率大增 中南部最佳

針對高端頂級客 旅遊業者推超豪華金門遊團費直逼4萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。