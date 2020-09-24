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泰籍男子工作後突跌倒 竟是急性缺血性腦中風

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
童綜合醫院神經內科主任楊自強筆指處為右側腦內的大動脈阻塞。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院神經內科主任楊自強筆指處為右側腦內的大動脈阻塞。圖／童綜合醫院提供

56歲泰籍男子在搬運鋁門窗後突然跌倒，口齒不清，且左側手腳完全無力動彈，經送童綜合醫院急救，確診為急性缺血性腦中風，童綜合醫院掌握「黃金急救3小時」，給予靜脈注射血栓溶解劑治療，並進行顱內動脈取栓術，術後2小時，手腳力量幾乎完全恢復，住院5天後出院，休養後回歸正常工作。

童綜合醫院神經內科主任楊自強表示，病人是腦部大動脈血管遭血栓阻塞，造成急性缺血性腦中風，所以緊急先在急診室施行靜脈注射血栓溶解劑，先疏通部分血流，來減少中風導致殘障發生的機率，再進行顱內動脈取栓手術，效果良好，病人出院時已恢復昔日正常般，可自理與工作。

童綜合醫院神經放射科主任洪豪駿說，病人進行急性缺血性腦中風動脈取栓術，全身麻醉後，藉微創腦導管技術，將導管、微導管從病人鼠蹊部的動脈進入，順血流至腦部阻塞處，再經由各種合適的取栓裝置來移除血栓，恢復血流。

針對急性缺血性中風病人，發生「黃金急救3小時」內，給予血栓溶解劑靜脈注射治療，並進行顱內動脈取栓術；若發生時間逾3小時，前循環8小時及後循環24小時內，經醫師評估病人情形後，也可藉由顱內動脈取栓術進行治療，不僅提升腦中風病人的存活機率，還能有較好的預後效果，減少因中風導致殘障的機率。

楊自強說，腦中風治療是與時間的競賽，提醒民眾應牢記「FAST口訣」，即微笑、手舉高、說說話、搶時間，若出現微笑僵硬、手臂無力、出現口齒不清或無法表達等現象，應記下發作時間，並迅速送往醫院治療，以免錯失治療的機會。

童綜合醫院神經放射科主任洪豪駿進行急性缺血性腦中風動脈取栓術。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院神經放射科主任洪豪駿進行急性缺血性腦中風動脈取栓術。圖／童綜合醫院提供

腦中風

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