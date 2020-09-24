泰籍男子工作後突跌倒 竟是急性缺血性腦中風

56歲泰籍男子在搬運鋁門窗後突然跌倒，口齒不清，且左側手腳完全無力動彈，經送童綜合醫院急救，確診為急性缺血性腦中風，童綜合醫院掌握「黃金急救3小時」，給予靜脈注射血栓溶解劑治療，並進行顱內動脈取栓術，術後2小時，手腳力量幾乎完全恢復，住院5天後出院，休養後回歸正常工作。

童綜合醫院神經內科主任楊自強表示，病人是腦部大動脈血管遭血栓阻塞，造成急性缺血性腦中風，所以緊急先在急診室施行靜脈注射血栓溶解劑，先疏通部分血流，來減少中風導致殘障發生的機率，再進行顱內動脈取栓手術，效果良好，病人出院時已恢復昔日正常般，可自理與工作。

童綜合醫院神經放射科主任洪豪駿說，病人進行急性缺血性腦中風動脈取栓術，全身麻醉後，藉微創腦導管技術，將導管、微導管從病人鼠蹊部的動脈進入，順血流至腦部阻塞處，再經由各種合適的取栓裝置來移除血栓，恢復血流。

針對急性缺血性中風病人，發生「黃金急救3小時」內，給予血栓溶解劑靜脈注射治療，並進行顱內動脈取栓術；若發生時間逾3小時，前循環8小時及後循環24小時內，經醫師評估病人情形後，也可藉由顱內動脈取栓術進行治療，不僅提升腦中風病人的存活機率，還能有較好的預後效果，減少因中風導致殘障的機率。