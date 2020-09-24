雙鋼印口罩今天首賣 但未見排隊人潮

實名制雙鋼印口罩今天上路，上午8時40分左右，藥局門口靜悄悄，並沒有排隊搶購口罩的人潮，僅有零星人潮前往購買。日生大藥局藥師李志剛表示，前幾天多家藥局口罩斷貨，反而比較多民眾來詢問、購買，但現在民眾家中大多已備有口罩，不太會因此而排隊買口罩。

日前發生「加利科技」將陸製非醫用口罩混充國產醫用口罩事件，造成民眾對實名制信心崩盤，因此食藥署祭出口罩須加鋼印標示「MD」以及「Made In Taiwan」雙鋼印政策，新制今天上路。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，預期今天會比較多人急著排隊，呼籲民眾不用急於一時。但今天一早，記者走訪幾家藥局，都未見排隊人潮，大約5至10分鐘才有一、兩名民眾到店內購買。

一名到店購買的婦人表示，並不知道雙鋼印口罩開賣，只是因為剛好過一個周期，又到了可以購賣的日期。王先生則表示，本就固定周四購買口罩，有沒有買到雙鋼印的口罩不影響步調，但有雙鋼印確實比較安心。

李志剛表示，和實名制剛上路不同，當時大家手上沒有口罩，因此有搶購人潮，現在民眾家中都已備有口罩，且疫情趨緩，即使雙鋼印口罩開賣，也不會造成搶購。他說，日前因為指揮中心要把舊版口罩出清，因此許多家藥局都不配貨，因此前兩天到店裡詢問、購買的人反而比較多。