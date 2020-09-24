報時光聯手積木丼 揪你2021一起過「虎日子」

甫獲得金鼎獎數位出版類推薦的《報時光》，過去2年推出叫好又叫座的「老派的生活日曆」，今年邁入第3本，以「今年來不及的，明年我們好好過」的主題獲得眾籌好評，今日宣佈與募資成績前段班的虎爺聯手，要送給粉絲們驚喜的保庇好禮！

報時光推出「2021老派生活日曆與老派摩登手帳」，全新組合的時光禮物。 圖／報時光提供

由積木丼Kidult與知名插畫家PAPARAYA所共同推出的「虎爺」公仔，於2020年8月2日於募資平台問世。這件以保佑健康和財富的虎爺公仔一上線，創下了嘖嘖募資史上新紀錄，募資上線迄今即將衝破一千萬元，比原本設定的募資比例超出4000%，且募資活動尚未結束，金額仍在持續飆高中。

兩方共同企劃──「2021，揪你一起過虎日子」讓美好日子有虎爺的保庇，更能一起好好過。

「2021老派的生活日曆與老派摩登手帳」以1951-1972年《聯合報》珍貴廣告圖像素材再設計，設定「摩登時代」為主題，設計上採淺米色套色印刷，重現年代感與舊報刊氛圍，並以日系和風配色為基調、點綴彩度高的顏色，呈現既摩登又優雅的配色風格。

手帳成為日曆的家，專為手作控打造的拼貼設計。 圖／報時光提供

日曆延續老派精神DNA，分成12個主題單元，破千張老報圖像豐富溫暖每一天，有別於前2年，為解決日曆撕去後不知如何收藏的困擾，「2021老派的生活日曆」特別附上玫瑰金環扣，單頁即可完整收藏不怕散落，並加附紙立架，可掛可立隨心運用不受限。

深受老派迷期待首度登場的「老派摩登手帳」，奠基「用心生活」的理念，手帳結合子彈筆記（Bullet Journal）的設計，可更有彈性、更系統性的紀錄生活掌握自己的生活節奏。日曆細膩的圖像更可以滿足手作控的創作欲，依個人喜好拼貼至手帳，手帳成為日曆的家，享受屬於自己獨一無二的老派時光。

報時光團隊珍惜與老派朋友們相伴的每一天，今年許多來不及完成的，讓我們明年好好的過。

9月15日在嘖嘖募資平台推出超早鳥超值組合，與大家溫暖交心。

「2021老派生活日曆」可掛可立，附上玫瑰金屬環扣，單頁可完整收藏再運用。 圖／報時光提供

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