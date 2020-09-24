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共軍西南海域演習：東沙群島失守，會有什麼衝擊？

遠百嚴選中秋質感好禮

記者 / 江佩君 專題報導

遠東百貨總經理徐雪芳(中)每年皆親自參與「中秋禮品專輯」選品，年年推陳出新，希望讓消費者能滿足味蕾也感受團圓的喜悅。 圖／遠百 提供
遠東百貨總經理徐雪芳(中)每年皆親自參與「中秋禮品專輯」選品，年年推陳出新，希望讓消費者能滿足味蕾也感受團圓的喜悅。 圖／遠百 提供

2020團圓時光
2020年是個充滿挑戰的一年，也讓人特別珍惜相聚時刻。遠東百貨推出「中秋禮品專輯」，照慣例由遠東百貨總經理徐雪芳親自選品，為消費者精選佳節好物，與親友一起分享。

香格里拉台南遠東國際大飯店 星如雨禮盒
香格里拉台南遠東國際大飯店邀請城市藝術家林致維，以府城的風景與人文巷弄為創作題材，設計外盒包裝。這款「星如雨」奶黃月餅禮盒，外盒描繪著阿勃勒樹開花時，一串串黃金風鈴從樹上垂落，象徵著古都台南浪漫的詩意。

廣式餅皮各別包覆著三種奶黃口味，「干貝奶黃」以奶黃為基底，搭配國產頂級澎湖干貝絲作為內餡，香味繞舌，回味無窮。「金沙奶黃」一口咬下嘴裡盡是甜美的奶酥，香濃可口、入口即化。「芝麻胡桃奶黃」以奶黃為基底，搭配養生黑芝麻胡桃作為內餡。

【星如雨】奶黃禮盒6入月餅(50g)、售價1,088元。 圖／遠百 提供
【星如雨】奶黃禮盒6入月餅(50g)、售價1,088元。 圖／遠百 提供

TWG Tea 2020 Mooncake Collection 天燈頌願茗茶四入月餅盒
TWG Tea向來以茶香的精緻茶點獻給愛好者，今年中秋TWG Tea精選經典茗茶融入4款月餅，豐富了月餅的味蕾層次，包括「星宿之秋」傳統茶香蛋黃月餅佐新加坡周末之茶、「豐盛之節」堅果茶香月餅佐文山包種茶、「瑰寶之光」巧克力茶香月餅佐早餐伯爵茶、「紅寶之月」蔓越莓果茶香月餅佐銀月綠茶。外盒設計以充滿光澤感的尊榮金色打造茶香月餅禮盒，天燈冉冉升空，在明亮的月夜裡，帶來令人歡喜的祝福。

天燈頌願茗茶4入 售價1,420元。 圖／遠百 提供
天燈頌願茗茶4入 售價1,420元。 圖／遠百 提供

皇玥餅藝 迷你奶黃月餅
說到皇玥，奶黃月餅自然是人氣招牌。精選法國天然奶油搭配頂級大顆鹹蛋黃，經29道工序秘製奶黃餡料與酥潤的口感，月餅由內而外散發濃郁奶黃及鹹蛋黃香味。2020年全新限量款月餅禮盒，全手工紙皮盒，保留了質感的皮革紋理，今年更特別推出雙層長形禮盒。顏色採用了天空藍，上掀蓋設計線條更具簡約俐落感。

迷你奶黃月餅6入 售價1,120元。 圖／遠百 提供
迷你奶黃月餅6入 售價1,120元。 圖／遠百 提供

金月笈食 典藏書型禮盒
送禮除了要美味，別出心裁的特色包裝，更能讓收到禮品者印象深刻。這款金月笈食典藏書型禮盒，有別於一般制式的送禮包裝，外表有如精裝書的禮盒，書封來自於水墨畫大師李登勝與徐悲鴻的作品，帶給中秋佳節別緻的文藝氣息。

內在則有經典口味台式月餅，包括滷肉餅、紫薯芋頭酥、綠豆椪、蛋黃酥，囊括香甜鹹酥的台灣好滋味，也如同閱讀般，帶來多層次的況味。

金月笈食典藏書型禮盒12入、售價999元。 圖／遠百 提供
金月笈食典藏書型禮盒12入、售價999元。 圖／遠百 提供

台北文華東方酒店 廣式月餅禮盒
台北文華東方酒店酒店今年也推出深受大眾喜愛的廣式月餅禮盒，獨特研發的新口味包括：斑斕南瓜子、南瓜乳酪及柑橘蓮蓉香柚等嚴選上等內餡，主打甜而不膩、皮薄餡豐。外盒設計以雍容華貴的孔雀在錦簇花叢中慶賀佳節為設計理念，限量打造時尚典雅的中秋月餅禮盒，展現出送禮的高雅品味。

台北文華東方酒店傳統廣式月餅禮盒每盒6入、售價1,680元。 圖／遠百 提供
台北文華東方酒店傳統廣式月餅禮盒每盒6入、售價1,680元。 圖／遠百 提供

菲斯尼馬卡龍專賣店 薇拉妮卡月之城禮盒
這款適合中秋佳節想來點不一樣的禮盒、又鍾愛甜蜜馬可龍的你。內含中秋限定可愛的月宮仙子、玉兔寶寶、花好月圓等應景設計，多種口味馬卡龍，還可自由選擇搭配，讓每一口都有不同的味蕾驚喜。

薇拉妮卡月之城禮每盒10入、售價1,269元。 圖／遠百 提供
薇拉妮卡月之城禮每盒10入、售價1,269元。 圖／遠百 提供

哪裡買
即日起至10月1日，「中秋禮品專輯」在全台遠東百貨異國美食館「FE21’World Gourmet」專櫃販售。購買兩件以上享95折優惠，持HAPPY GO卡消費，過卡單筆滿888元以上送「100元美食餐飲抵用券」一張。9月28日前憑軍警、教師、醫護人員相關證件享9折優惠。

藝人謝佳見（左）、林玉書（右）宣傳中秋月餅禮盒。 記者曾原信／攝影
藝人謝佳見（左）、林玉書（右）宣傳中秋月餅禮盒。 記者曾原信／攝影

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