遠百嚴選中秋質感好禮

遠東百貨總經理徐雪芳(中)每年皆親自參與「中秋禮品專輯」選品，年年推陳出新，希望讓消費者能滿足味蕾也感受團圓的喜悅。 圖／遠百 提供

2020團圓時光2020年是個充滿挑戰的一年，也讓人特別珍惜相聚時刻。遠東百貨推出「中秋禮品專輯」，照慣例由遠東百貨總經理徐雪芳親自選品，為消費者精選佳節好物，與親友一起分享。

香格里拉台南遠東國際大飯店 星如雨禮盒香格里拉台南遠東國際大飯店邀請城市藝術家林致維，以府城的風景與人文巷弄為創作題材，設計外盒包裝。這款「星如雨」奶黃月餅禮盒，外盒描繪著阿勃勒樹開花時，一串串黃金風鈴從樹上垂落，象徵著古都台南浪漫的詩意。

廣式餅皮各別包覆著三種奶黃口味，「干貝奶黃」以奶黃為基底，搭配國產頂級澎湖干貝絲作為內餡，香味繞舌，回味無窮。「金沙奶黃」一口咬下嘴裡盡是甜美的奶酥，香濃可口、入口即化。「芝麻胡桃奶黃」以奶黃為基底，搭配養生黑芝麻胡桃作為內餡。

【星如雨】奶黃禮盒6入月餅(50g)、售價1,088元。 圖／遠百 提供

TWG Tea 2020 Mooncake Collection 天燈頌願茗茶四入月餅盒TWG Tea向來以茶香的精緻茶點獻給愛好者，今年中秋TWG Tea精選經典茗茶融入4款月餅，豐富了月餅的味蕾層次，包括「星宿之秋」傳統茶香蛋黃月餅佐新加坡周末之茶、「豐盛之節」堅果茶香月餅佐文山包種茶、「瑰寶之光」巧克力茶香月餅佐早餐伯爵茶、「紅寶之月」蔓越莓果茶香月餅佐銀月綠茶。外盒設計以充滿光澤感的尊榮金色打造茶香月餅禮盒，天燈冉冉升空，在明亮的月夜裡，帶來令人歡喜的祝福。

天燈頌願茗茶4入 售價1,420元。 圖／遠百 提供

皇玥餅藝 迷你奶黃月餅說到皇玥，奶黃月餅自然是人氣招牌。精選法國天然奶油搭配頂級大顆鹹蛋黃，經29道工序秘製奶黃餡料與酥潤的口感，月餅由內而外散發濃郁奶黃及鹹蛋黃香味。2020年全新限量款月餅禮盒，全手工紙皮盒，保留了質感的皮革紋理，今年更特別推出雙層長形禮盒。顏色採用了天空藍，上掀蓋設計線條更具簡約俐落感。

迷你奶黃月餅6入 售價1,120元。 圖／遠百 提供

金月笈食 典藏書型禮盒送禮除了要美味，別出心裁的特色包裝，更能讓收到禮品者印象深刻。這款金月笈食典藏書型禮盒，有別於一般制式的送禮包裝，外表有如精裝書的禮盒，書封來自於水墨畫大師李登勝與徐悲鴻的作品，帶給中秋佳節別緻的文藝氣息。

內在則有經典口味台式月餅，包括滷肉餅、紫薯芋頭酥、綠豆椪、蛋黃酥，囊括香甜鹹酥的台灣好滋味，也如同閱讀般，帶來多層次的況味。

金月笈食典藏書型禮盒12入、售價999元。 圖／遠百 提供

台北文華東方酒店 廣式月餅禮盒台北文華東方酒店酒店今年也推出深受大眾喜愛的廣式月餅禮盒，獨特研發的新口味包括：斑斕南瓜子、南瓜乳酪及柑橘蓮蓉香柚等嚴選上等內餡，主打甜而不膩、皮薄餡豐。外盒設計以雍容華貴的孔雀在錦簇花叢中慶賀佳節為設計理念，限量打造時尚典雅的中秋月餅禮盒，展現出送禮的高雅品味。

台北文華東方酒店傳統廣式月餅禮盒每盒6入、售價1,680元。 圖／遠百 提供

菲斯尼馬卡龍專賣店 薇拉妮卡月之城禮盒這款適合中秋佳節想來點不一樣的禮盒、又鍾愛甜蜜馬可龍的你。內含中秋限定可愛的月宮仙子、玉兔寶寶、花好月圓等應景設計，多種口味馬卡龍，還可自由選擇搭配，讓每一口都有不同的味蕾驚喜。

薇拉妮卡月之城禮每盒10入、售價1,269元。 圖／遠百 提供

哪裡買即日起至10月1日，「中秋禮品專輯」在全台遠東百貨異國美食館「FE21’World Gourmet」專櫃販售。購買兩件以上享95折優惠，持HAPPY GO卡消費，過卡單筆滿888元以上送「100元美食餐飲抵用券」一張。9月28日前憑軍警、教師、醫護人員相關證件享9折優惠。