跌倒致長期背痛 當心可能是骨折

一位妙齡女子，在意外跌倒後，長達三個月感覺背部很痠、又隱隱作痛，赴「樂活健康診所」檢查才發現是腰椎椎弓骨折。收治病例的醫師楊椒喬指出，此部位因受腰椎活動度大的影響，且很深層，骨折不易癒合，年輕患者若貿然動手術，須面對提早退化，因此建議她接受水介質震波治療，以高能量精準施打，患者接受三次治療後，其骨折處正逐漸癒合中，痠痛也明顯改善，不開刀卻能治療骨折，讓患者幸福感與日俱增。

這位妙齡女子前往就醫時，自述在2-3個月前走路跌倒撞到傢俱後，背部一直很痠、又隱隱作痛，經楊椒喬醫師診斷並安排X光檢查，確認她為腰椎第五節出現椎弓骨折，因此引發長時間不適。

楊椒喬醫師進一步指出，椎弓所在的組織位置會受腰椎活動度大的影響，若是出現骨折，很難固定保護，且又深層，造成骨折處不易癒合。但若沒有及早介入治療，則可能造成脊椎滑脫，且疼痛等症狀若持續加重，影響到活動時，就須考慮手術。通常須採用鋼釘內固定的傳統脊椎手術，但考量患者年齡，若這麼年輕就接受手術，反而會增加鄰近脊椎節退化的機率。

楊椒喬醫師因此建議患者接受非侵入性的水介質體外震波治療，達到促進骨骼癒合的治療效果，避免等到日後脊椎嚴重滑脫，必須以手術來處理。

楊椒喬醫師指出，水介質震波採用聚焦式探頭，可使能量集中於更深、更小區域的治療範圍，可精準的施打骨折處，作用達到很深層的椎弓部位，以足夠的高能量促使組織的代謝及再生。同時，採用電磁力產生能量，能持續且平穩的輸出能量，確保治療功效。避免傳統震波儀以電能輸出能量，須面對能量遞減，影響治療功效的窘況。