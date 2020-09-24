快訊

共軍西南海域演習：東沙群島失守，會有什麼衝擊？

跌倒致長期背痛 當心可能是骨折

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
患者接受水介質震波治療前（左）與治療後（右）X光影像檢查顯示，椎弓骨折裂痕明顯變小，正在癒合。照片／業者提供
患者接受水介質震波治療前（左）與治療後（右）X光影像檢查顯示，椎弓骨折裂痕明顯變小，正在癒合。照片／業者提供

一位妙齡女子，在意外跌倒後，長達三個月感覺背部很痠、又隱隱作痛，赴「樂活健康診所」檢查才發現是腰椎椎弓骨折。收治病例的醫師楊椒喬指出，此部位因受腰椎活動度大的影響，且很深層，骨折不易癒合，年輕患者若貿然動手術，須面對提早退化，因此建議她接受水介質震波治療，以高能量精準施打，患者接受三次治療後，其骨折處正逐漸癒合中，痠痛也明顯改善，不開刀卻能治療骨折，讓患者幸福感與日俱增。

這位妙齡女子前往就醫時，自述在2-3個月前走路跌倒撞到傢俱後，背部一直很痠、又隱隱作痛，經楊椒喬醫師診斷並安排X光檢查，確認她為腰椎第五節出現椎弓骨折，因此引發長時間不適。

楊椒喬醫師進一步指出，椎弓所在的組織位置會受腰椎活動度大的影響，若是出現骨折，很難固定保護，且又深層，造成骨折處不易癒合。但若沒有及早介入治療，則可能造成脊椎滑脫，且疼痛等症狀若持續加重，影響到活動時，就須考慮手術。通常須採用鋼釘內固定的傳統脊椎手術，但考量患者年齡，若這麼年輕就接受手術，反而會增加鄰近脊椎節退化的機率。

楊椒喬醫師因此建議患者接受非侵入性的水介質體外震波治療，達到促進骨骼癒合的治療效果，避免等到日後脊椎嚴重滑脫，必須以手術來處理。

楊椒喬醫師指出，水介質震波採用聚焦式探頭，可使能量集中於更深、更小區域的治療範圍，可精準的施打骨折處，作用達到很深層的椎弓部位，以足夠的高能量促使組織的代謝及再生。同時，採用電磁力產生能量，能持續且平穩的輸出能量，確保治療功效。避免傳統震波儀以電能輸出能量，須面對能量遞減，影響治療功效的窘況。

患者每週接受一次4000發的高能量水介質震波，在3次治療後，X光檢查顯示椎弓骨折處，正逐漸癒合，患者也感覺痠痛有改善，並持續接受治療中。楊椒喬醫師說，完整的療程建議為持續6-8週，不要中途放棄，以免前功盡棄，以達骨癒合最佳療效。

水介質震波聚焦式探頭可精準施打，且保持輸出能量穩定，作用達到很深層的腰椎椎弓。照片／業者提供
水介質震波聚焦式探頭可精準施打，且保持輸出能量穩定，作用達到很深層的腰椎椎弓。照片／業者提供
「樂活健康診所」楊椒喬醫師說明患者接受3次水介質震波治療後，不開刀卻能治療骨折。照片／業者提供
「樂活健康診所」楊椒喬醫師說明患者接受3次水介質震波治療後，不開刀卻能治療骨折。照片／業者提供

延伸閱讀

椎間盤突出不用再忍痛 內視鏡手術傷口小復原快

影／小狗突竄出馬路碰撞死亡！外送員慘摔車小腿骨折

不到1小時連兩起重機自摔 中埔阿婆彎不平靜

影／轎車跨越雙黃線迴轉 輾壓機車騎士左腿骨折送醫

相關新聞

台灣藝術史上最大浩劫！ 李永得對全華網提四大聲明

全球華人藝術網有限公司及錦江堂基金會負責人林株楠自100年起，涉嫌利用文化部名義詐欺藝術家取得著作授權案，文化部今天開聲...

吉卜力迷因圖 台北植物園粉專介紹植物笑翻網友

吉卜力工作室日前在官網釋出400張劇照，提供粉絲在合理範圍內無償使用。網友立刻發起「第一屆 Twitter 吉卜力大喜利...

避免秋節吃壞肚子樂極生悲 衛生局提醒大家5要點

中秋節前夕，台南市衛生局前往各賣場抽檢秋節食品，共抽檢111項，結果都符合規定，民眾可以放心採買。

報時光聯手積木丼 揪你2021一起過「虎日子」

甫獲得金鼎獎數位出版類推薦的《報時光》，過去2年推出叫好又叫座的「老派的生活日曆」，今年邁入第3本，以「今年來不及的，明年我們好好過」的主題獲得眾籌好評，今日宣佈與募資成績前段班的虎爺聯手，要送給粉絲

雙鋼印口罩今天首賣 但未見排隊人潮

實名制雙鋼印口罩今天上路，上午8時40分左右，藥局門口靜悄悄，並沒有排隊搶購口罩的人潮，僅有零星人潮前往購買。日生大藥局...

骨頭肌肉遭細菌啃噬暴瘦17公斤 他重獲自由又掉進谷底

47歲阿德吸食一級毒品海洛因身陷囹圄10多年，3月終於獲假釋，原下決心徹底改變、做好回歸社會準備，未料突發怪病骨頭、肌肉...

跌倒致長期背痛 當心可能是骨折

一位妙齡女子，在意外跌倒後，長達三個月感覺背部很痠、又隱隱作痛，赴「樂活健康診所」檢查才發現是腰椎椎弓骨折。收治病例的醫...

疫情衝擊國際、遠距醫療視訊諮詢熱 聯新國際推3方合作

聯新國際醫療集團今天表示，集團所屬聯新國際醫院、上海禾新醫院，與台灣新南向暨西向特色醫療產業聯盟協會簽訂合作協議，3方共...

流感疫苗充足 疾管署：10月5日符合公費施打族群全可接種

衛福部疾管署署長周志浩今指出，政府機關今年共採購633萬劑流感疫苗，加上時程疫苗供應進度正常，10月5日起，全國所有符合...

一天一酪梨身體產生驚人變化 他大推：神等級的水果

酪梨（Avocado）又稱牛油果，近年來備受推崇，因為含有優質好脂肪、眾多維生素跟礦物質，一般水果每100公克僅含0.1-0.2克脂肪，酪梨小小一顆脂肪高達5-8公克，是許多注重健康飲食人的好物，有網友近來每天一顆酪梨，發現身體產生變化，覺得體力回到大學時期，大推「酪梨真的是神等級水果」。

自然產用力過度！ 29歲孕婦腦中風半身癱瘓艱苦復健育兒

高雄市29歲產婦黃安妮去年6月自然產後陷入昏迷，檢查發現是腦血管因生產用力過度破裂導致中風，暫時半身癱瘓，主要病因為動靜...

實名制口罩鋼印字位置不一 政府提供版本長這樣

衛福部今天起推動實名製口罩雙鋼印，但為何口罩上的鋼印位置、字型卻不見得一樣。據負責協助製作鋼印滾輪的口罩，也是鋼印國家隊...

熱門新聞

八爪巨怪入侵！一家烤肉萬家香 逾50隻椰子蟹湧進BBQ趴

東北風報到！明雨勢最劇烈北東轉濕涼 中秋烤肉被雨淋

基因檢測擬下放給昆蟲系生 醫檢師團體抗議「違法」

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

針對高端頂級客 旅遊業者推超豪華金門遊團費直逼4萬

雙鋼印口罩開賣首日 民眾還是滿臉問號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。