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疫情衝擊國際、遠距醫療視訊諮詢熱 聯新國際推3方合作

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
聯新國際醫療集團簽訂3方合作，遠距醫療諮詢更有保障。圖／聯新國際月提供
聯新國際醫療集團簽訂3方合作，遠距醫療諮詢更有保障。圖／聯新國際月提供

聯新國際醫療集團今天表示，集團所屬聯新國際醫院、上海禾新醫院，與台灣新南向暨西向特色醫療產業聯盟協會簽訂合作協議，3方共同擴展東南亞及大陸之跨境醫療服務。

台灣新南向暨西向特色醫療產業聯盟協會理事長張朝凱表示，台灣的公衛與醫療實力在防疫表現備受國際矚目，可望成為全球醫療轉送的重要據點，再加上疫情衝撃，突顯遠距視訊諮詢的需求大幅增加，這些都是台灣擴展國際醫療服務、延伸跨境醫療觸角的最佳利基點。

根據大陸官方統計，上海禾新醫院為近3年港澳台人士在上海就醫的第一首選。上海禾新醫院駐台代表林華庭指出，台灣醫療水準為全球數一數二，聯新國際醫院與上海禾新醫院，斥資投入高清雙視頻、零秒差同步傳輸的遠距視訊諮詢服務，獲得極高評價與成效，在新冠疫情帶動下，2020年上半年已服務超過300例。本次聯新團隊結盟新南向協會，將進一步擴大遠距諮詢服務的廣度與深度，讓台灣的醫療突破時空限制，嘉惠更多需要的人。

聯新國際醫院助理副院長吳政哲說，遠距視訊諮詢能有效幫助境外人士在疫情期間的治療不中斷，上海禾新醫院可做為台灣優質醫療服務布局大陸及海外的前哨站，聯新國際醫院堅強專業團隊，將協助搭起深度合作的橋樑，提供遠距會診、就醫轉診及醫療轉送回台等跨境醫療服務，幫助有需要的病人。

聯新國際醫療集團表示，新冠肺炎疫情持續影響全球航運交通，與台灣新南向暨西向特色醫療產業聯盟協會簽訂合作協議後，要共同推動遠距視訊諮詢、赴台就醫及緊急轉送回國等服務，聯新國際醫院也將協助轉介或跨境轉送，幫助台商、大陸與外籍人士獲得完善的醫療照護。

聯新國際醫院等3方日前在衛福部國際醫療管理工作小組吳明彥執行長，與外貿協會服務業推廣組張雅嬋副主任等多位貴賓見證下，由聯新國際醫院助理副院長吳政哲代表上海禾新醫院，與新南向暨西向特色醫療產業聯盟協會理事長張朝凱共同簽署合作協議，未來將透過資源分享、優勢互補與業務創新，發展東南亞及兩岸跨境醫療合作；聯新國際醫院也將傳承經驗、輔導與串聯溝通，促進合作順利。

三方合作範圍涵括醫美、健檢、不孕症、抗衰老、皮膚科、植髮、整形外科、耳鼻喉科、美容及生醫科技等領域，共同發揮強大醫療服務能量，聯手擴展布局中國大陸及東南亞。

聯新國際醫療集團簽訂遠距諮詢3方合作，衛福部也肯定。圖／聯新國際月提供
聯新國際醫療集團簽訂遠距諮詢3方合作，衛福部也肯定。圖／聯新國際月提供

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